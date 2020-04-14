【2020年新錶】漸層堆疊的極簡美學！雷達表True Secret鏤空自動腕錶

開芯面盤（Open Heart）市場上很多人在做，雷達表（RADO）早先也推出過許多這類的設計，但這次最新推出 True Secret 真我系列秘密鏤空腕錶，將開芯視窗的比例降低、並把它中規中矩的放置在面盤中央上方，搭配煙燻色面盤配置，把美感又提升到一個新的境界！

True Secret 真我系列秘密鏤空自動腕錶搭上目前最熱門的綠色面盤，漸層色面與電漿陶瓷材質形成獨特的視覺效果對比。

作為 True 真我系列腕錶家族的最新成員，True Secret 真我系列秘密鏤空自動腕錶採用的開芯面盤，揮別以往鏤空面盤視窗給人的複雜感受，迎來不同於以往的極簡、純粹美學設計；為了達到這麼樣視覺效果，雷達表在諸多細節上下足功夫，除了一開始提到將開芯視窗的尺寸比例降低之外，原本雷達表標誌性的可擺動錨型標誌，在這款作品上也被移除了，僅留下 3 點鐘的品牌名稱。

不同於以往雷達表出過的開芯設計，這款 True Secret 腕錶在開芯的比例降低，同時也盡可能減少部件，讓外型看起來更為簡潔。

雖然作品追求的是極簡的風格，但有趣的是雷達表也透過一些小細節讓它富饒層次，採用煙燻色面就是最好的例子；煙燻色面與鑽石時標帶有衝突，類似霧面的質感又跟亮面電漿陶瓷材質錶殼形成強烈對比。透過不同質地的光澤表現，營造出純粹簡單卻豐富的小心機。

True Secret 真我系列秘密鏤空自動腕錶，藍色漸層面加上鑲鑽時標，定價 NT$74,200。

全新的雷達表 True Secret 鏤空自動腕錶為 40mm 電漿陶瓷材質錶殼，裝載 ETA C07.611 自動上鏈機芯，動力儲存 80 小時，分別有黑面、綠面與藍面三種顏色選擇，並有鑲鑽時標的版本，定價 NT58,800~NT$74,200。

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