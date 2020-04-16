SONY加入日本國家隊 協助呼吸器增產

據日本《NHK》報導，日本索尼 (6758-JP) 正計畫加入呼吸器的生產。將與醫療器材廠商合作，預計在三個月後就會展開生產，目標 1 千台以上。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，呼吸器的需求大增。索尼為幫助解決這項問題，打算利用日本愛知縣或靜岡縣的工廠來生產呼吸器。索尼在細胞分析儀等醫療設備具有經驗，故未來將以分工的形態來協助日本的醫療廠商生產部分零件或組裝。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在與具備呼吸器設計研發知識廠商的合作下，索尼打算進行電路板及零件生產，還有組裝與品檢作業等。最快在三個月後就能協助生產 1000-2000 台的呼吸器。

索尼在靜岡縣有生產醫療器材的工廠，在愛知縣也有生產數位相機與鏡頭的工廠，這兩處也被列為有力候補。

過去在 2012 年的時候，索尼正式進軍醫療市場。並於 2013 年與奧林巴斯 (Olympus)(7733-JP) 共組合資公司，投入醫療器材的生產。運用在相機及鏡頭方面的強項，除了有生產外科手術用的內視鏡與顯微鏡之外，也有生產細胞分析儀等裝置。也因為具備這方面的經驗，才會決定在這回加入呼吸器的生產。

另外日本醫療器材大廠的日本光電 (6849-JP)，也計劃提高呼吸器的生產能力。目前日本群馬縣工廠在每月可生產約 30 台呼吸器，計畫在未來 6 個月內要供應 1 千台。