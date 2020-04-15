美股與經濟正脫鉤？穆迪：這2個數據是左右後市關鍵

據《彭博》報導，儘管在過去，經濟數據為影響美股漲跌的要素之一，但近日來美股的走勢卻與經濟數據的關聯性較小，而政府所宣佈的刺激政策、以及新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例數的增減，為近日來牽動股市漲跌的關鍵要素。

除此之外，隨著美股進入財報季，企業的獲利表現及財務預測，亦為投資人關注的焦點。大部份投資人抱持著樂觀的態度，且預期政府將會盡快開放經濟活動，並促使企業的營運恢復正常。

近日來美股走勢與經濟數據關聯較小 (圖：Bloomberg)

S&P 500 指數於 2 月 19 日至 3 月 23 日之間，下跌了超過 3 分之 1，而隨著美國國會公佈了 2.2 兆美元的刺激政策、再加上聯準會公佈 2.3 兆美元的貸款方案，促使股市隨之回彈了 25%。

儘管近期美國的經濟數據，與美股走勢的關聯性較小，但富國銀行的經濟學家 Jay Bryson 仍表示，3 月份零售銷售的表現將非常重要，投資人可從中推判出封鎖措施對於零售支出所造成的影響。另外，接下來幾週的初領失業金數據亦相當重要，因該數據可看出就業市場衰退的程度。

穆迪首席分析師 Mark Zandi 認為，初領失業金數據是最精準、也最具時效性的經濟指標，當就業市場趨於穩定時，則經濟將有望開始回溫。

Penn Mutual 資產管理的投資經理 Zhiwei Ren 表示，由於中國疫情較美國提前趨緩，且目前中國已重新開啟經濟活動，因此，觀看中國的經濟數據，亦可預測美國經濟復甦的狀況。中國於週二 (14 日) 所公佈的進出口數據優於預期，對於美國而言亦是個好消息。

但是，花旗集團首席經濟學家 Andrew Hollenhorst 卻表示，短期內投資人對於經濟數據的反應將不會太大，除非該數據能夠顯示出經濟復甦的速度，Hollenhorst 認為，預期將要到 5 月或 6 月份，經濟數據才可能出現好轉。

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