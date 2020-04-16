曾準確預測2018年大跌之分析師：美股還有5%漲幅、年中後才是苦日子

一位曾成功預測 2018 年 2 月股市暴跌的華爾街分析師 Barry Bannister 認為，由於 Fed 為抑制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情推出史無前例的寬鬆政策，再加上市場預期經濟反彈潛力可能爆發，所以預期美股還有進一步上漲空間。

這位分析師即為 Stifel 機構股權策略主管 Barry Bannister，他在週三 (15 日) 的一份最新報告指出，美股之後的路可能會越來越艱難。

在 S&P 500 指數突破 Bannister 先前設定的 2750 目標後， 他將該指數 4 月 30 日的目標上修至 2950，意味著以週三收盤計算，S&P 500 指數約莫有 5% 上漲空間。

S&P500 日線走勢圖 圖片：investing.com

Bannister 報告指出，除了 Fed 的寬鬆政策，還有市場預期 GDP 存在潛在反彈的正面影響，故不再擔憂的投資人正預期股市反彈上漲。

美股於今年 2 月創下歷史新高，但隨後在新冠肺炎疫情加劇後，以創紀錄的快速陷入熊市，Fed 也已承諾透過貨幣刺激政策挹注數兆美元作為經濟緩衝，以維持金融市場正常運作，市場認為美政府與 Fed 的救市行動規模足夠，因此美股得以自 3 月 23 日的低點快速反彈。

Barry Bannister 表示：「 S&P 500 引領經濟復甦，因為在經濟衰退時期提供過剩的流動性會首先流入金融資產，之後才被實體經濟吸收。」

Barry Bannister 並認為，季節性因素也在預測中有一定作用，一整年下來，美股通常在 11 月至 4 月這段期間表現優於其他日子。

然而，Bannister 對於今年年中過後的市場前景，似乎就沒那麼樂觀。

Barry Bannister 表示：「隨著大眾焦點轉移和天氣回暖，我們認為 S&P 500 會走強邁向 2020 年中期，但在這之後因債務增加且政府管控增強、Fed 獨立性減損且資本主義的侵蝕，可能會縮限 S&P 500 的上行空間。」