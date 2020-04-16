漢來美食配息7元 連3年配息率逾9成

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (16) 日召開董事會，通過每股擬將發放現金股利 7 元，創歷年來新高，配息率達 97%，以今日收盤價 115.5 元計算，現金殖利率 6.06%，期與股東分享去年每股純益 (EPS) 創次高的經營成果，漢來美食強調，不受疫情影響股利政策，現金部位充足，目標成存股族長期選股標的。

漢來美食強調，帳上現金充裕並無現金壓力，因此今年仍維持穩定的股利政策，發放每股現金股利 7 元，分別來自應稅盈餘 4.918 元、免稅資本公積 2.082 元，不僅現金殖利率超過 6%，且其中的部分股利，股東可享免繳所得稅好處。

漢來美食進一步說明，一向秉持公司正常營運前提下，以高配發率的股利政策維護股東權益，已連 3 年配發率超過 90%，目標成存股族長期的選股標的。

除了維護股東權益，漢來美食也表示「一定撐住不減薪、不放無薪假」，「不希望採取強烈的手段因應疫情，拚守住最後底線」。

即將迎來餐飲業上半年最大檔，漢來美食表示，在疫情影響下，外帶需求較往年高，旗下品牌包括福園台菜、名人坊、鐵板燒和牛排館等已規劃推出小家庭 3-6 人份的母親節外帶合菜套餐。

漢來美食去年稅後純益 2.66 億元，年增 13.68%，每股純益 7.2 元，創次高紀錄，不過，第一季受疫情影響業績，季合併營收 8.39 億元，年減 18.52%。