沙國對美出口4000萬桶原油抵岸 WTI再跌7%創2002年來新低

縱使石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 上週達成減產協議，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情波及，OPEC 週四 (16 日) 又再下調全球原油需求增長預期，加上沙烏地阿拉伯油輪在先前增產策略下，沙國所裝運的 4000 萬桶原油即將抵達美國沿岸，導致 WTI 盤中再度大跌 7% 創 2002 年來新低。

截至台北時間週五 (17 日) 晚間 19 時許，布蘭特原油上漲 2.62%，暫報每桶 28.55 美元，WTI 則持續跌破 18 年低點，暫報大跌 7.45% 至每桶 18.39 美元。

WTI 油價日線走勢 (圖：Investing.com)

OPEC 週四發布月度報告表示，預計 2020 年全球石油需求每日將大幅減少 690 萬桶，需求萎縮幅度遠遠高於上月預期，OPEC 上月表示，預計今年全球石油需求每日將小幅增加 6 萬桶。

OPEC 表示目前下行風險依舊很大，並暗示進一步調整的可能性，尤其是在第二季。

沙烏地阿拉伯總計 4000 萬桶原油運往美國墨西哥灣沿岸

受到疫情及沙、俄價格戰干擾，國際油價近月來波動不斷，儘管當前市場尚未自供應過剩情況中解套，《華爾街日報》指出，沙烏地阿拉伯仍準備向美國墨西哥灣沿岸運送大量原油。

根據報導，這些油輪今年 3 月及 4 月初裝貨，當時沙國正採取增產策略，作為減產的談判籌碼並試圖增加市佔率，不過包含沙國在內近 20 個國家隨後達成歷史性的減產協議，以每日減產 970 萬桶來回應市場。

消息人士以及市場情報公司 Vortexa 和 Kpler Inc 指稱，載運總計 4000 萬桶原油的 20 艘沙國油輪仍在前往美國路易斯安那州 (Louisiana) 和德克薩斯州 (Texas) 的港口，預計將在 5 月下旬抵達。

當前石油局勢已吸引美國政客注意，部分政界人士呼籲美國考慮採取禁運或其他措施來阻止源源不絕的石油進口。

能源部週三 (16 日) 數據指出，上週美國原油庫存增加 1920 萬桶，為連續第 12 週上升，在市場消化訊息後，美國基準 WTI 原油價格即跌至近 18 年新低，墨西哥灣沿岸、德克薩斯州的二疊紀盆地等產油地之交易價格也大幅下滑，北達科他州 (North Dakota) 的巴肯頁岩油田 (Bakken) 甚至因賣家數量超過買家，價格已跌至每桶 10 美元以下。

如此情況迫使部分企業陸續關閉自家油井， Cimarex 能源公司執行長 Thomas Jorden 表示，油管公司已經要求丹佛的鑽井公司在儲存量有限的情況下自願削減產量，甚至提供運輸費用減免等優惠措施，來緩解存量不足問題。