憂心需求不足、儲油將滿 WTI油價跌至15美元下方 創21年低點

由於需求問題持續困擾能源市場，西德州原油 (WTI) 期貨在亞洲週一 (20 日) 早盤暴跌，至 21 年以來最低水準。

WTI 5 月期貨週一一度大跌 21%，至每桶 14.47 美元，至台北時間 9:40，仍跌 15%，到 15.60 美元，為 1999 年以來新低，也使油價在 3 月份大跌 56% 之後，4 月以來又持續跌近 2 成。

值得注意的是，當前的 5 月合約將於週二到期，更為活躍的 6 月合約的跌幅，不及 5 月合約的一半。ICE 布蘭特 6 月合約下跌 4.2%，至每桶 26.91 美元。

OPEC + 與其他產油國雖然於近日達成協議，承諾自 5 月開始每日減產 970 萬桶，但不足以彌補全球經濟疲軟之際，所造成的需求下滑，油價僅在 4 月第一週反彈，上週依然下挫 20%。

沙烏地阿拉伯及俄羅斯的能源部長，上週五談及更進一步減產的可能性，但並未阻止油價持續滑落。

由於擔心奧克拉荷馬州庫欣的倉儲中心將滿，美國 WTI 原油的近月價格大幅低於遠期合約價格。德州買家對某些原油產品的報價低至每桶 2 美元，這增加了美國生產商可能很快將不得不賠錢脫手的可能性。

澳盛銀行 (ANZ) 研究部門近日報告指出，人們繼續擔憂美國的存儲設施將耗盡產能。自 3 月初以來，WTI 的定價點庫欣的庫存上漲了近 50 %。

PGIM 固定收益部門美國投資級信用研究主管 David Winans 說，布蘭特原油不像 WTI 那樣受到儲存限制，WTI 是一種內陸原油，可儲存的地方較少，因此愈接近滿載，WTI 的近期價格就更低。