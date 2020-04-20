滬深300醫藥指數單日跌17%？上交所：系統升級造成數據異常

上海證券交易所公告，中證 1000 指數、滬深 300 指數、全指醫藥等部分跨市場指數週一 (20 日) 上午出現異常，交易所承認數據出錯並道歉，表示已立即啟動緊急處理方案，力保市場正常交易。

陸股正常漲跌幅應該只有 10%，但週一上午多個指數疑似報錯價，滬深 300 醫藥指數下跌近 17%，滬深 300 指數顯示跌 2.47%，中證 1000 指數顯示漲 6%，全都不符市場交易情況。

滬深 300 醫藥指數見不合理跌勢 (圖表取自 Zero Hedge)

其他主要基準指數如上證綜合指數、深證綜合指數及中小板指數則表現正常。

上海證交所週一上午表示，正在與指數編製方中證指數有限公司合作，以調查 3 項指數出錯的原因。隨後他們在微博公告指出，指數實時行情已於 13 時恢復正常，異常的原因是週末跨市場指數系統升級所致。

根據 wind 數據顯示，追蹤滬深 300 指數的基金，包括 ETF 及其聯接基金，和場外指數基金，按照代號看，超過 220 支，規模超過千億元人民幣。大陸以外的追蹤滬深 300 指數的 ETF，大部分在香港、台灣、南韓等上市。

上交所表示，經向各市場機構徵詢，涉及的股票、債券、ETF 等產品並未受到影響。

滬深 300 醫藥指數的 29 支成分股，今天上午漲跌幅均未達 2% 以上，更別提超過 10% 的跌停限制。

投資公司 Novem Arcae Technologies Co. 投資長 Chen Jiahe 表示，最可能受到指數異常傷害的，可能是基於 CSI 300 即時數據全自動進行量化交易的投資者。