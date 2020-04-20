〈財委會質詢〉主計長：紓困方案與救市措施拉抬 台今年GDP仍可望保1

主計總處主計長朱澤民今 (20) 日於立院財委會進行業務報告並備詢時表示，在對新冠肺炎疫情估計長達 9 個月、且政府未採行任何救市措施的前提下，預估今年台灣經濟成長率 (GDP) 最低恐落在 0.4%，不過，由於政府紓困方案陸續出籠有助拉升 GDP，因此將落在 1.3-1.8%，今年 GDP 保 1 應該沒問題。

朱澤民說明，主計總處目前預估疫情約可維持 9 個月，也就是需待 6-7 月後疫情才會緩和，在此前提下，加上若政府未採取救市措施，估台灣今年 GDP 將下跌 1.8-2.3 個百分點，至 0.4-0.9% 左右。

不過，由於立法院會已三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算 600 億元，且行政院會最快 23 日將再提出特別預算案追加 1500 億元，通過後送立院審查，朱澤民表示，若將此 2100 億元紓困預算加入預測，可望拉抬今年 GDP 約 0.9 個百分點，使 GDP 落在 1.3-1.8% 上下。

對於 IMF 4 月 14 日發布報告大幅看衰台灣今年 GDP 為 - 4%，朱澤民回應，此數據僅是取自多國學者預測值的平均數，且預測並未納入政府的紓困措施，尤其 IMF 預測台灣今年失業率僅 4.4%，也就是台灣失業人口僅會增加 7-8 萬人，此是矛盾預測，朱澤民強調，「若台灣 GDP -4%，失業率不會只有 4.4%」。

朱澤民也表示，台灣最新的經濟數據資訊是提供給亞洲開發銀行，而亞銀 3 月對台灣 GDP 最新估計為 1.8%。