〈每日外資外匯觀點〉負油價撼市場 避險美元趁亂崛起

美國 WTI 原油期貨史上首次跌入負值，出現斷崖式崩盤；全球武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例突破 248 萬，WHO(世衛組織) 警告「最糟時刻即將到來」，投資者避險情緒再度被引爆，紐約金價上漲突破 1700 美元，美元指數周二亞洲盤交易時間重新收復 100 大關。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

WTI 原油 5 月期貨合約在缺乏儲存應交割原油的空間下，做多五月合約的交易者急於平倉，周一油價出現暴跌，Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，石油市場的波動真令人難以置信，原油儲備空間真的快用完了。

摩根士丹利建議做空美元兌日圓，認為隨著美國聯準會放寬在岸和離岸的流動性條件，外匯對沖的成本將自然下降，推升日本資產管理人賣出的動力，日本投資者有更大的動機來對沖現有的美國資產，預期美元兌日圓將在 105-111 之間波動。

澳盛新銀行分析師認為，澳幣在短期內處於中性階段，中期前景則取決於經濟恢復的速度，但在全球市場情緒及疫情的不穩定持續下，澳幣仍面臨風險壓力，短期表現仍呈中性。

野村證券研究部預期美元兌加幣未來幾周內將恢復上行趨勢，但由於美股和加國股市通常連動表現，加幣受國際因素高度相關連，建議在交易策略上做多期權，但在現貨交易保持靈活。