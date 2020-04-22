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〈紐約匯市〉避險地位恢復！美元觸及兩週高點 英鎊重跌1%

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉避險地位恢復！美元觸及兩週高點 英鎊重跌1%(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉避險地位恢復！美元觸及兩週高點 英鎊重跌1%(圖片:AFP)
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週二 (21 日) 美元指數上漲 0.30%，來到 100.355，一度觸及兩週高點 100.48，週一國際油價暴跌駛入負值，加上新冠肺炎 (COVID-19) 持續肆虐，市場恢復避險需求，美元兌多數主要貨幣上揚，唯獨美元兌終極避險貨幣日圓下跌，至 107.78 日圓

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

新冠肺炎造成全球石油需求量萎縮，石油供給過剩以及原油倉儲空間不足的情況下，5 月交割的西德州原油 (WTI) 期貨價格於週一史上首度暴跌至負價，美國 WTI 原油期貨價格最新報每桶 - 35.93 美元，脫離交易日低點 - 40 美元

與石油正相關貨幣，挪威克朗和加幣是週二表現最差​​的貨幣，而瑞典克朗則是對全球經濟穩定性相當敏感。

加州矽谷銀行外匯交易員 Minh Trang 表示，目前絕對是個避險時期，因此美元正在從中受益。「即使恢復經濟時，市場的需求也要一段時間來吸收石油過剩供應。」

週二 (21 日) 挪威克朗升至近一個月高位，挪威克朗兌美元匯率下跌 0.7%，至 10.51；加幣美元匯價下挫 0.4%，至 1.4211，創下兩週來新低。瑞典克朗下跌 0.5%，至 10.07。

AMP Capital Investors 投資經濟學家 Shane Oliver 表示：「油價已跌至低點，許多企業會連帶受到打擊，公司可能面臨倒閉危機。」，

他補充，「若企業股價回落，美元可能成為最佳避風港而持續上行，限制美元漲幅的唯一因素是聯準會 (Fed) 實施的量化寬鬆政策。」

Action Economics 總經理 Jonathan Coughtrey 表示，昨日油價暴跌嚇壞投資者人，儘管部分經濟體開始解除封鎖、重新開放，但恢復正常的道路顯然將是漫長的。

英鎊兌美元 (圖片: INVESTING)
英鎊美元 (圖片: INVESTING)

英鎊美元週二脫離盤中低點，對 3 月份通膨數據疲弱的擔憂，以及下週歐盟與美國之間的貿易談判前夕的無協議脫歐隱憂，令英鎊承壓。

週二英鎊美元在觸及低點 1.2248 後，下跌 1.13%，至 1.2294 美元

法國興業銀行企業研究主管 Kenneth Broux 表示，為彌補油價暴跌所造成的損失，投資人拋售英國資產以籌集現金，美元的強勢將英鎊推至兩週低點。

在歐盟各國領導人的週四視訊高峰會前夕，歐元也成為貨幣市場焦點，歐盟各國正商討如何應對新冠肺炎疫情造成的金融危機與經濟影響，市場密切關注其進展跡象。

週二歐元美元上漲 0.03%，德國投資人情緒改善，係因原先反對歐盟發行聯合債券的德國總理梅克爾，週一立場轉變，表示可能同意透過債券及擴大財政預算規模，作為防疫救市資金。

週一西班牙政府制定一項總額 1.5 兆歐元的基金計畫，透過發行聯合政府債券，獲得歐盟融資預算的支持，以援助疫情較重的歐盟國家，如義大利和西班牙。

分析師認為，新冠肺炎暴露出歐元區單一貨幣的風險，包括缺乏自動財政轉移的風險分攤機制，這意味著歐盟任何一個國家的債務可持續性受到威脅時，歐元區就會面臨風險。

此外，值得注意的是美元人民幣週二創下兩週來新高，此前中國人行於週一決定下調基準貸款利率，這是該央行今年第二次降低企業借貸成本，以支撐受新冠病毒重創的經濟。

截至週三 (22 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.355。+0.30%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0859 美元。+0.03%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2294 美元。- 1.13%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6337 美元。- 0.00%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4211 加幣。+0.02%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.78 日圓。- 0.02%