〈力成法說〉Q1淡季不淡 每股賺2.1元 創歷年同期新高

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 今 (21) 日召開線上法說，並公布第 1 季財報，受惠客戶 SSD 與邏輯產品需求維持高檔，營運淡季不淡，單季稅後純益 16.33 億元，季減 21.6%，年增 55%，每股純益 2.1 元，EPS 創歷年同期新高。

力成第 1 季營收 188.12 億元，季減 2.6%，年增 30.3%，毛利率 19.8%，季減 1.8 個百分點，年增 3.6 個百分點，營益率 13.9%，季減 2.1 個百分點，年增 3.9 個百分點；稅後純益 16.33 億元，季減 21.6%，年增 55.1%，每股純益 2.1 元。

力成表示，今年第 1 季雖是淡季，但由於客戶 SSD 與邏輯產品需求維持高檔，營運淡季不淡，與去年同期相較之下，受惠客戶 NAND Flash 製程轉進，產出增加，也是推升營收大幅成長的因素之一。

以服務來看，力成今年第 1 季封裝營收占比 66%，營收季減 4.4%、年增 32.5%；SiP / 模組營收占比 11%，營收季增 5.9%、年增 42.2%；測試營收占比 23%，營收季減 1.4%、年增 19.9%。

從產品別來看，第 1 季邏輯產品營收占比 26%，營收季減 0.4%、年增 23.3%；SiP / 模組營收占比 11%，營收季增 5.9%、年增 42.2%；Flash 營收占比 40%，季減 4.7%、年增 50.5%；DRAM 營收占比 23%，季減 4.9%、年增 5.9%。