〈美股盤後〉油市續崩川普打金援牌 道瓊連二日狂瀉 1200 點

週二 (21 日) 6 月交割 WTI 期貨價崩盤加劇，全球最大原油期貨 ETF (USO) 暴跌 2 度跌停，加上企業財測黯淡，華爾街避險情緒持續攀升，美債殖利率下滑，美元揚升，道瓊連續兩個交易日狂瀉逾 1200 點。

美國總統川普宣布，美國政府將制定一項計畫，為石油天然氣產業提供援助資金，保障企業和工作崗位。此外，美國參議院盤中達成近 5000 億美元救助方案協議，以幫助小型企業及醫療機構度過新冠危機。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 240 萬例，死亡人數亦突破 17 萬例，美國成為世界最大震央國，迄今累計確診數超過 78 萬。

世衛組織發言人 Fadela Chaib 表示，所有現有的證據顯示，這種病毒源自動物，而非在實驗室或其他地方人為或製造。美國 CDC 官員表示，今年冬天在新冠與流感雙重夾擊下，美國可能面臨更嚴峻的處境。

週二 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 631.56 點，或 2.67%，收 23,018.88 點。

標普 500 指數下跌 86.60 點，或 3.07%，收 2,736.56 點。

那斯達克指數下跌 297.50 點，或 3.48%，收 8263.23 點。

費城半導體指數下跌 78.87 點，或 4.73%，收 1,588.70 點。

標普 11 大板塊全部淪陷。資訊科技 (-4.10%) 領跌、其次為金融 (-3.20%) 和通訊服務 (-3.18%)。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎一片哀嚎。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.74%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.09%；臉書 (FB-US) 下跌 4.17%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.88%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.14%。

道瓊 30 檔成分股全數收黑。默克 (MRK-US) 下跌 5.46%；波音 (BA-US) 下跌 5.07%；思科 (CSCO-US) 下跌 4.68%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.14%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.53%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.31%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.90%；高盛 (GS-US) 下跌 3.65%。

費半成分股為科技股重災區。AMD (AMD-US) 下跌 7.11%；美光 (MU-US) 下跌 4.59%；英特爾 (INTC-US) 下跌 4.77%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 6.11%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.32%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.54%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.32%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 6.37%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.39%。

焦點個股與財報消息

IBM (IBM-US) 週一盤後公布 2020 年 Q1 財報，儘管包含紅帽在內的雲端業務表現強勁，但受到新冠肺炎的影響，導致該公司 Q1 營收年減 3.4%，拖累其週二股價下跌 3.03%。

可口可樂 (KO-US) 下跌 3.03%。該公司盤前公佈 2020 財年第一季財報，淨利和營收均超預期，但由於肺炎疫情導致銷售前景黯淡，故取消全年獲利前景展望。

全美第二大產物保險公司旅行家集團 (TRV-US) 週二股價持平，於週二 (21 日) 公佈 2020 財年第一季財報，第一季收益大幅低於市場預期，EPS 為 2.62 美元、淨利達 6 億美元，

華爾街分析

Prudential Financial 市場策略師 Quincy Krosby 說：「市場觀察到在那些表現良好的類股拉回，並在可能的狀態下獲利了結。問題是，這是美股在近期如此快速上漲之後的盤整，還是關鍵回調的開始？」

Fiera Capital 全球資產配置投資組合經理 Candice Bangsund 稱：「市場在快速復甦後似乎正稍作喘息，在很大程度上，美股下跌是受油價大幅下跌的推動，這攪亂本已脆弱市場情緒。」