當下跌可以跌到負值 以前的風險模式都可以刪掉了

隨著油價首次出現負值，不僅為整個產業帶來了衝擊，很多交易員用來計算風險的模型，可能也要「砍掉重練」。

據《彭博》報導，負數的油價說明了，一些部位持有的風險更大，銀行及交易員可能承受更大的潛在重大損失。重新計算風險，將代表需要重新調整部位，這加劇了市場的劇烈波動。

就在出現負值一天之後，轉為 WTI 主力的 6 月合約，在週二出現 43.4% 的大跌，至 11.57 美元，盤中甚至跌至 6.5 美元。

標準定價模型不包括負數

擁有 20 多年的石油交易經驗，Matilda Capital Management 創辦人 Richard Fullarton 表示，用於期貨及互換期權 (Swapping Options) 的標準定價模型無法應對負數，如果銀行無法正確製訂風險指標，這將是一個巨大的問題。

特別是看跌期權，傳統的計算期權價格的方法，比如著名的 Black-Scholes 模型，都是基於油價不可能跌至零以下的假設。

例如，如果一家銀行出售了看跌期權，使其客戶有權以每桶 20 美元的價格出售石油，那麼它將確信，自己在這筆交易中的損失不會超過每桶 20 美元。

現在，這個假設已經不存在，跌幅最大已經不是 100%，潛在的損失不再有上限。

(圖表取自彭博)

重寫風險模型，再加上波動性的激增，意味著「風險價值 (Value at Risk,VaR)」需要重新計算，這是許多銀行和交易機構用來估計損失機率的統計指標。

可以肯定的是，有很多方法來調整模型，以應對可能出現的負數—至少債券交易人對此不會陌生。

交易所因應新常態

芝加哥商品交易所週二晚間表示，結算所將把期權定價和估值模型轉換為 Bachelier 模型，以適應基礎期貨的負價格，並允許某些原油和能源產品的期權合約以負價格上市。

交易所還表示，洲際交易所布蘭特原油期貨合約也將改變模式，以便在有需求時進行負價交割。

這也意味著，交易所開始將負值視為新常態，這是一個新世界。

Mercatus Energy Advisors 總裁 Michael Corley 表示，從造市商的角度來看，他們以往的假設是，0 美元永遠是最低價格，然而，現在不一樣了。

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