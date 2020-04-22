〈台股盤前〉油價美股跌不停修正壓力大 恐回測萬點及月線支撐

台股在油價持續崩盤、美股連二日重挫逾 600 點下，今 (22) 日也恐難逃同步修正的壓力，將再度面臨萬點大關及月線保衛戰。

6 月交割 WTI 期貨價崩盤加劇，華爾街避險情緒持續攀升，道瓊周二下跌 631.56 點或 2.7%、那指下跌 297.5 點或 3.5%、標普 500 跌 86.6% 或 3.1%、費半跌 78.87 點或 4.7%。

法人分析，目前油價未見止跌，加劇市場對實體經濟衝擊的擔憂，短線獲利獲利賣壓出籠，更加劇修正的力道，台股恐下探萬點大關以及回測月線 9960 點支撐。

市場消息方面，華為總裁任正非首度公開證實，疫情將使得華為下修第 1 季目標，供應鏈則傳出，由於市場買氣銳減，華為 4 月起進一步大砍供應鏈訂單，幅度達三成，包括台積電、大立光、聯詠、穩懋等，都難逃被砍單。

不過，台積電在股東報告書提到，至 2024 年，半導體產業 (不含記憶體) 產業年複合成長率可望達 5%，而晶圓代工成長幅度將更強勁，並期待 5G 相關及高效能運算應用發展，未來幾年將帶動先進技術強勁需求，台積電正處最佳位置，可望引領業界掌握市場成長。

此外，根據《日經亞洲評論》報導，蘋果近期向供應商表示，計畫在未來一年內產出 2.13 億台 iPhone，較去年同期增加 4%，華爾街投行認為影響蘋果出貨前景關鍵在於富士康的復工進度。

而在防疫帶動「宅經濟」需求爆發下，遊戲機 Switch 大缺貨，任天堂也決定增產 Switch 主機，根據《日本經濟新聞》報導， Switch 主機的主要零件廠表示，任天堂已通知各家供應商，今年 Switch 主機的生產台數將較去年增加 1 成左右，而去年 Swtich 生產台數約 2000 萬台。