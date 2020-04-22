美國聯邦僱員退休金將投資中企 美議員立阻

周三 (21 日) 外媒引述消息人士指出，美國部份議員和前官員正試圖說服美國政府停止將聯邦僱員退休金投資於中國企業，因為他們懷疑這些企業侵犯人權和威脅美國安全。

據了解他們遊說不應投資的中國企業包括監控設備廠海康威視及中興通訊，前者於去年被美國列入貿易黑名單，後者曾因違反制裁措施而遭美國政府懲處。

報導指稱，此次遊說行動包含共和黨員的信件和電話，及與白宮幕僚長 Mark Meadows 共享的一份言辭犀利的備忘錄。

遊說的焦點是，節儉儲蓄計劃 (TSP) 的管理者 - 美國聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB)，是否應該允許其 500 億美元的國際基金追踪一個包含中國公司股票的指數。

據了解，TSP 計劃投資的中國企業包含：

海康威視：其被質疑廣泛用於監控中國民眾和侵犯人權。

中興通訊：曾違反美國制裁而被處罰，也一度在美國政府的黑名單之上。

中國電信：2020 年 4 月，美國政府撤回這家公司美國子公司的執照，理由是該公司會帶來中共間諜活動和美國網路中斷的風險。

中國船舶集團：其生產的海軍設備包括—導彈驅逐艦、護衛艦、常規潛艇、核動力彈道導彈潛艇、無人飛行器 (UAV) 系統，及航空母艦。

對中國態度鷹派的議員而言，這個議題已迫在眉睫，因為 TSP 的基金管理人士已經開始設立海外代管帳戶，為 2020 年下半年預定的投資操作鋪路。

主管 TSP 的聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 發言人 Kim Weaver 指出，所有其他退休基金都有類似的投資，TSP 如果不擴大投資範圍，將成為這些「退休儲蓄計劃圈」績效落後的異數。

美國白宮及勞工部尚未回覆該消息。

