態度堅硬 英國：採用華為5G設備不會改變

由於英國首相強生 (Boris Johnson) 感染新冠肺炎，引發英國國內反中聲浪，甚至傳出禁止採購華為 5G 設備。不過，英國當地時間周二 (21 日)，英國外交部常務次長 Simon McDonald 表示，英國政府做出的允許華為參與英國 5G 網路建設的決定是一個不易更改的決定。據他所知，英國政府不會重新就該決定進行討論。

是否採用華為 5G 設備在英國一直有正反兩極的激烈討論，反對方認為英國政府同意使用華為通訊設備會對國家安全造成危害，同時也影響英美之間關係。

不過，支持華為參與英國網路建設的人認為，英國經濟成長需要大力發展網路。他們認為排除華為會減緩建設高速通訊網路進程，也會增加建設成本。

英國政府 1 月決定，同意華為參與英國 5G 網路建設中非敏感範圍，且將其參與度限制在 35% 內。

(圖片: AFP)

McDonald 被問到是否會建議外交大臣嘗試改變政府在華為問題的立場時，他表示，如外界所知，英國政府決定進行一項投資，但條件非常嚴格。據他了解，讓華為參與英國 5G 網路建設是一個不易更改的決定，不會重新進行討論。

他進一步指出，中國是英國非常重要的伙伴，他認為會繼續推動有關於華為的決定。他強調使用華為通訊設備和戰略獨立，二者可以兼得。

華為在肺炎疫情以及封鎖華為雙重影響下，第一季營收達人民幣 1822 億元，年增 1.4%，淨利率 7.3%，較去年同期 8% 略為下滑。不過華為創辦人任正非仍樂觀認為，4 月份華為手機銷售開始成長，月銷 2000 多萬台，此外，新冠肺炎疫情刺激華為平板、NB 銷售，年增率達 5～6 倍，因此對華為今年業績仍有信心。

