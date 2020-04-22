〈台股盤中〉續跌逾百點失守10200點 短線上漲格局處修正期

油價崩跌再度引發市場恐慌，美股道瓊指數連續兩個交易日狂瀉逾 1200 點，衝擊亞股今 (22) 日續跌，日韓股均跌逾 1.5%，台股下跌 32.31 點開出後，隨即續跌超過 140 點，跌破 10200 點，雖一度收斂跌勢，不過盤中賣壓又見升溫，預估成交值略縮至 1650 億元左右。

法人指出，油價重挫疑慮不減，加上北韓領導人金正恩病況尚不明，增添市場不確定性，此波反彈上漲格局已面臨修正，短線先持保守態度面對。

從細族群來看，被動元件在電子股中表現相對強勢，國巨穩在紅盤上漲逾 1.5% 下，早盤立敦強彈逾 5%，光頡和華容漲 4%，華新科漲逾 3%，大毅、禾伸堂、信昌電和蜜望實漲逾 2%。

防疫概念股也相當熱絡，口罩相關業者恆大和南六同步漲逾 3.5%，康那香和新麗穩在紅盤上。

不過，多數族群仍遭壓在盤下震盪整理，電池材料供應鏈中，康普跌逾 4%，美琪瑪、立凱 - KY 和長園科均跌超過 2%。

傳產股中，飛機零組件供應鏈表現仍低迷，寶一和豐達科跌逾 2%，駐龍、亞航和晟田跌逾 1%。餐飲族是疫情衝擊第一排，股價持續走軟，豆府跌 3%，六角、漢來美食、瓦城和雅茗 - KY 續跌 1%。

觀察 50 大權值股，僅不到 5 檔維持紅盤以上，包括國巨、統一、聯電和光寶科，不過，寶成擬實施無薪假預料將衝擊約 3000 人，股價續跌 3%，可成跌 2%，研華、聯發科、豐泰和日月光投控跌 2% 上下，遠東新、台達電、台灣高鐵、台塑化、中信金、永豐金、亞泥、台塑、台化和元大金等均遭押在盤下。

元大投顧表示，此波多頭反彈目前遇壓回檔測試支撐，儘管月線轉呈上揚，對大盤有助漲功能，但只要月線沒有失守，中線仍要偏多思考，惟上檔依舊層層套牢，須待多頭一一克服。

元大投顧也提醒，美國股市即將進入財報密集公布期，台股也不例外，市場焦點將回歸基本面。

統一投顧指出，油價擾亂金融市場，但終歸仍為受疫情的連帶負面影響，若美國疫情逐漸趨緩，經濟活動逐漸重啟，油價應僅為短期問題。