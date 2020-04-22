坐不住了！IEA呼籲OPEC+加快減產

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情使得全球石油需求下滑，再加上沙俄兩國價格戰開打，油價持續深跌，國際能源機構 (IEA) 呼籲，由 OPEC 及其盟友國應繼續商定的更多減產計畫，並加快減產速度。

IEA 負責人 Fatih Birol 表示，石油市場仍會持續異常動盪，OPEC+ 減產是一個好的開端，但由於需求大幅下降，如今的減產不足以重新平衡市場。在先前的減產會議上，俄羅斯和其他產油國今天達成協議，每日減產 970 萬桶的石油，但是要從 5 月 1 日開始實行。

Birol 提出了三個步驟建議，以緩解如今面臨的危機。Birol 表示，首先，那些選擇減產的國家，應該「盡快採取行動，並考慮進一步減產」。

Falanx Assynt 的董事總經理 Charles Hollis 表示，沙國不太可能獨自進行減量，「他們可能希望極低的價格維持幾個月，以期疫情緩解後的需求恢復，但這可能要花幾個月的時間。」

IEA 的第二項建議是，要求金融機構採取措施，以防止無序市場生成。第三項建議則是，那些具有戰略儲備的國家，可以吸收多餘的石油。

美國總統川普 (Donald Trump) 表示，他的國家旨在通過增加多達 7500 萬桶的石油來補充儲備。不過川普並未清楚表明政府是否會進行購買。川普也表示，美國將考慮禁止從沙烏地阿拉伯進口石油。

根據國際能源機構最新的石油市場報告顯示，預估今年 4 月份需求將較去年減少 2900 萬桶，也意味著本月庫存增加約 8.7 億桶。