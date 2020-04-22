美銀：從VIX歷史規律來看 S&P新一輪下跌正在路上

美國銀行的報告指出，波動性市場低估了二級市場暴跌的風險，如果 VIX 指數規律保持不變，標普 500 指數可能會再創新低。

美國銀行策略師 Benjamin Bowler 表示，若以美股近四十年來三個主要拋售的波幅峰值與其當時波動率進行比較，目前的熊市反彈和 2008 年金融風暴時的情況最為相似，在反彈已高、再漲受限後，標普 500 指數將跌至新低。

美國銀行指出，美股歷經 1987 年、2002 年和 2008 年三次大跌，在 VIX 達到頂峰之後的一個半到四個月內，標普 500 指數曾上漲 15%-25%，然後再重啟跌勢跌落谷低。

在 VIX 見頂後，標普 500 指數 1987 年、2002 年和 2008 年三次大跌的走勢。(來源：美國銀行)

VIX 指數曾在 3 月 16 日觸及高點 82.69，隨後標普 500 指數進行熊市反彈，若對比 2008​​-2009 年熊市反彈走勢來看，並加計疫情對經濟的影響，預估標普 500 指數將彈升至 2960 點附近見頂。

花旗銀行投資長貝林 (David Bailin) 也認為，美股目前尚未反應第 2 波疫情高峰。

Guggenheim 全球投資長 Scott Minerd 四月上旬曾表示，由於市場受武漢肺炎 (Covid-19) 疫情衝擊全球經濟的影響，美股最糟的時刻還未到來，依據模型預測，如果疫情重創經濟、企業獲利慘澹的最糟情況到來，標普 500 指數將跌到 1500 點，距離周二收盤的 2736 點，還有 45% 的下跌空間。

和上述看法大相逕庭的摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou，看好美股第二季起至年底前，將有 3.25 兆美元的買盤湧入美股，建議投資人要長抱美股；高盛也在川普政府救市接連出招後，高喊美股已觸底。