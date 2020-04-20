經濟刺激方案+解封計劃 專業投資人看漲美股

據《彭博》報導，北美信託 (Northern Trust) 首席投資策略師 Jim McDonald 表示，雖然新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍具不確定性，且市場亦擔憂美股的財報表現將不如預期，但是，受惠於美國政府大規模的刺激政策，McDonald 認為美股仍有上漲空間，並呼籲投資人買進美股。

McDonald 表示，由於預期美國政府將會實施更多的刺激政策，以減輕肺炎對於經濟的衝擊，因此，美股的上漲空間較其他市場來得更有潛力。

另外，他亦指出，美股企業的財報表現，對於股市走勢的影響較為有限，McDonald 呼籲，在封鎖措施解除之後的經濟復甦速度，才是影響股市的關鍵因素。他亦建議，可關注歐洲各國解除封鎖的狀況。

S&P 500 指數自 3 月份低點以來，已上漲了 28%，而各科技大廠股價的攀升，更帶動那斯達克指數上揚。雖然疫情導致營運不確定性增加，使得許多企業紛紛撤回了財務預測。但 McDonald 仍表示，政府的財政刺激政策，將可疏緩疫情對於消費需求所造成的衝擊。

S&P 500 指數走勢圖 (圖：Bloomberg)

McDonald 指出，未來的經濟前景取決於疫情發展的狀況、以及經濟活動重新開放的日程。德國於週一 (20 日) 重新開放部份店家，並成為第一個放寬封鎖措施的歐洲國家。

除了德國、奧地利、及西班牙等歐洲各國逐步開始解封之外，美國政府亦在討論經濟開放的計劃，McDonald 建議投資人關注各國解封後的狀況，以預測 2021 年的經濟前景。

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