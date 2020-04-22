農委會補貼運費搶救花卉產業 華航包艙5/6首航日本

受疫情影響，多國政府限制經濟活動，導致台灣花卉產業也受到嚴重衝擊，農委會表示，與華航 (2610-TW) 協調後，每週將提供 2 班包艙，由政府補助運費，協助國產花卉外銷日本，5 月 6 日首航，預計配合至 6 月底，後續也與長榮 (2618-TW) 洽談包艙空運水果運往日本。

農委會今 (22) 日針對各項紓困振興措施進度進行說明，其中，受疫情衝擊最嚴重的花卉產業，全年產值約新台幣 165 億元，外銷占 66 億元，農委會國際處處長林家榮指出，台灣文心蘭就是輸出日本前三大的切花，但從 2 月開始，訂單逐漸下滑，隨著日本疫情愈趨嚴峻，訂單只剩以往的 3、4 成，價格也持續下跌。

林家榮表示，原本業者考量報價太低，準備放棄外銷，但這些原本要銷往日本的文心蘭，留在國內恐怕將對產銷形成壓力，因此，農委會決定協調華航，利用補助運費包艙方式，讓文心蘭順利出口至日本。

林家榮說明，包艙輸日運費每公斤為 76 元，農委會將負擔 40 元，業者自付 36 元，每週 2 班，每班 30 公噸，這項措施預計合作至 6 月底，首班將在 5 月 6 日出發，將視情況再延長。

農民水果要賣到日本，需要空運也可納入包艙措施。林家榮表示，5 月起是荔枝外銷時期，6、7 月則是芒果，除了華航外，也會協調長榮洽談包機空運水果至日本，盼協助農民度過難關。

此外，海釣、賞鯨、海洋及潮間帶生態觀賞等海上休閒的娛樂漁業漁船，也在此次疫情中受到衝擊，農委會主委陳吉仲表示，娛樂漁業漁船載客數僅剩 1 至 2 成，目前正向行政院申請比照勞動部自營作業者補助方案，研擬依照噸位、筏長不同條件，每月給予 2 至 3 萬元補助，最多 3 個月。