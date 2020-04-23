〈台股盤前〉美股費半強彈回穩 短線不悲觀電子股有望扮演反攻要角

台股昨 (22) 日開低走高，終場上漲 19.32 點，以 10307.74 點作收，成交值 1517.98 億元，三大法人全數呈現賣超，但「國家隊」力扮多頭總司令使大盤下檔支撐強，隨著美股強彈，尤其費半指數昨日大漲達 5.8%，有助今日電子股信心回穩，再度扮演反攻要角，法人認為，短期行情無須過於悲觀。

三大法人昨日合計賣超 43.4 億元，其中，外資賣超 34.5 億元，自營商賣超 8.39 億元，投信賣超 0.55 億元。

美國參議院通過 4840 億美元救助法案，並已送交眾議院表決，預期眾院最快今日批准，同時，美國總統川普透露，正討論基礎建設等多項刺激法案，使美股再度反彈。

其中，費城半導體指數上漲 93.43 點或 5.88%，幅度最大，收 1,682.12 點；那斯達克指數上漲 232.15 點或 2.81%，收 8,495.38 點；標普 500 指數上漲 62.75 點或 2.29%，收 2,799.31 點；而道瓊指數上漲 456.94 點或 1.99%，收 23,475.82 點。

對於近期油價大跌引發的金融市場恐慌，白宮經濟顧問庫德洛表示，隨著各國防疫封鎖措施逐漸放寬，經濟活動重啟，油價有望反彈，而油價的下跌導致通縮風險上升，美政府也將提相關稅務和投資政策紓緩。

俄羅斯能源部長透露，5 月 OPEC + 減產規模可能上看 2000 萬桶；同時，美國總統川普最新推文指出，已對美國海軍下達指示若伊朗砲艇在海上騷擾美國船艦，就予以擊沉並摧毀，美伊緊張情勢再度升溫，反而使油價驟跌趨勢緩合。

國內消息方面，亞泥持股 17.46% 的轉投資公司山水水泥昨日發布獲利預警，預計第 1 季虧損約 3.83 億元人民幣 (約新台幣 16.2 億元)，虧損較去年同期大增逾 80%。

蘋果新款 iPhoneSE 將上市，分析師預估第 2 季 SE 出貨量約 1200-1400 萬支，優於預期，不過由於疫情衝擊，第 2 體 iPhone 總出貨量仍將衰退，估季減近 30%。

半導體測試介面領導廠商精測在法說會前公布第 1 季財報，第一季稅後純益 1.79 億元，季增 8%、年增 90%，並創同期新高，每股純益 5.46 元，不受疫情影響。

聯發科將在下周二舉行法說會，不過，滙豐證券搶先發布降評報告唱衰，認為其出貨和毛利率將較預期糟，評級由「買進」降為「持有」，且目標價從 437 元一口氣砍到 300 元，減幅達 31%。

大立光擬發放每股現金股利 79 元，創歷來最高，也是台股配息紀錄，預計共將發出 105.97 億元現金，為下半年台股添資金動能。

