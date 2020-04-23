 1

〈美股盤後〉油價反彈！更多刺激方案出台 德儀領費半猛漲近6%

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉油價反彈！更多的刺激方案出台 德儀領費半猛漲近6% (圖片：AFP)
〈美股盤後〉油價反彈！更多的刺激方案出台 德儀領費半猛漲近6% (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊四大指數科技能源蘋果德儀油市油價刺激方案川普WTI伊朗眾議院參議院新冠肺炎世界衛生組織WHO世衛聯合國世界糧食計劃署新冠疫情COVID-19譚德塞

週三 (22 日) 揮別昨日低迷，華爾街預期美國會將有更多的刺激方案出台，加上油市買氣回溫，能源股反彈，德儀財報優於預期，晶片股全數強彈，費半指數猛漲近 6%，道瓊收紅近 500 點。

美國參議院週二通過 4840 億美元救助法案，目前已送交眾議院表決，預期眾院最快週四批准，與此同時，美國總統川普透露，美政府下步將討論基礎建設等多項刺激法案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 260 萬例，死亡人數亦突破 18 萬例，美國成為世界最大震央國，迄今累計確診數超過 83 萬。

世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞表示，新冠病毒極其危險且將長期存在，抗疫還有很長的一段路要走。聯合國世界糧食計劃署 (WFP) 表示，新冠疫情將帶來聖經等級的大饑荒。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 456.94 點，或 1.99%，收 23,475.82 點。
  • 標普 500 指數上漲 62.75 點，或 2.29%，收 2,799.31 點。
  • 那斯達克指數上漲 232.15 點，或 2.81%，收 8,495.38 點。
  • 費城半導體指數上漲 93.43 點，或 5.88%，收 1,682.12 點。
S
標普 11 大板塊撥雲見日。資訊科技 (+3.87%) 領漲、其次為能源 (+3.58%) 和公用事業 (+2.95%)。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲聲響起。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.52%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.88%；臉書 (FB-US) 上漲 6.72%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.40%。

道瓊 30 檔成分股以科技股、能源股表現強勁。

英特爾 (INTC-US) 上漲 6.64%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.43%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.98%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.86%；波音 (BA-US) 下跌 1.00%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.33%；高盛 (GS-US) 上漲 1.25%。

德儀最新財報揭露新冠疫情下，個人電腦和伺服器晶片銷售強勁，激勵費半成分股集體揚升。

德儀 (TXN-US) 上漲 4.81%；AMD (AMD-US) 上漲 5.67%；美光 (MU-US) 上漲 6.04%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 6.17%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.95%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 7.82%；安森美 (ON-US) 上漲 9.98%。

台股 ADR 同步上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.67%。

焦點個股與財報消息

Netflix (NFLX-US) 週二盤後公布 2020 財年第一季財報，新增訂戶量大幅增加且遠優預期，但該公司預測封鎖令解除後，下半年財測將表現疲軟，其股價週三下跌 2.86% 至每股 421.42 美元

AT&T (T-US) 於週三盤前公佈 2020 財年第一季財報，由於疫情導致該公司的廣告收入及無線設備銷售雙雙下滑，AT&T 於 Q1 營收僅達 428 億美元，促使其股價收跌 1.34%。

達美航空 (DAL-US) 盤前公布最新財報，由於新冠疫情重創航空產業，達美於 Q1 的稅前淨損達到 6.07 億美元，拖累其週三股價勘盤一路下挫，收跌 2.52% 至每股 22.47 美元

美國食品藥物管理局 FDA 批准美國生物技術公司 Immunomedics (IMMU-US) 治療三陰性乳腺癌患者 (TNBC) 的 Trodelvy 療法，Immunomedics 週三收漲 1.15%。

經濟數據

  • 美國 2 月 FHFA 房價指數年增率報 5.7%，前值 5.2%
  • 美國 2 月 FHFA 房價指數月增率報 0.7%，預估 0.3%，前值 0.3%
A
美國 FHFA 房價指數月增率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「川普仍持續積極嘗試拉升油價，但原油將因需求隱憂而持續承壓。川普稱不管國會批准與否都要裝滿戰備儲油、為美國油氣公司提供金援、威脅要擊沉伊朗軍艦等等，(料) 都無法阻擋油價下跌。」

AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 寫道：「短期走勢仍是石油主導… 過去 48 小時油價走勢不但表明我們回到了經濟和需求面，而且顯示出風險向其他市場擴散和蔓延的跡象。」

EventShares ETF 首席投資長 Ben Philips 警告：「中小型股仍未看到回升，這告訴我經濟仍有問題。」

Harvest Volatility 交易部主管 Mike Zigmont 表示，至於何時冠狀病毒病例會急劇下降，何時我們會有信心恢復正常經濟，目前還沒有定案，樂觀的解答可以考慮 5 月中旬，悲觀的話則可以考慮 10 月，這有很大的不同。

相關個股

亞馬遜US-AMZN蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL微軟US-MSFT英特爾US-INTC雪佛龍US-CVX思科US-CSCO艾克森美孚US-XOM波音US-BA摩根大通US-JPM高盛US-GS德儀US-TXNAMDUS-AMD美光US-MUNvidiaUS-NVDA奎爾通訊US-QCOM阿瑪達房地US-AMATON Semiconductor CorporationUS-ON台積電US-TSM日月光US-ASX聯電US-UMC中華電信US-CHT網飛US-NFLX美國電報電話公司US-T達美航空US-DALImmunomedics Inc.US-IMMU