捍衛聯繫匯率制度 香港金管局連3天干預匯市

隨著港元觸及強方保證兌換水平，香港金融管理局本週連續第三天干預匯市，以捍衛與美元掛鉤的聯繫匯率制度。

截至週四 (23 日) 早盤，香港金管局的港幣賣出規模已增加至 33.7 億港幣 (約合 4.35 億美元)，而用以衡量銀行間流動性的銀行系統總結餘估計將於週五 (24 日) 增至 668 億港幣。

本週香港金管局的干預匯市行動，是創下 2015 年 10 月以來首次捍衛聯繫匯率制度之行動。

在香港金管局的捍衛下，週四 (23 日) 港幣波動不大，早盤暫報 7.7502 港幣兌換 1 美元，而港元今年以來已上漲 0.5%，漲幅在全球 31 種主要貨幣中，僅次於日圓排在第二位。

港元近期漲勢的主要推動力是尋求利差擴大的套利交易，儘管香港目前正面臨巨大的經濟壓力，但是近幾週來，港幣相比美元較高的利率吸引了不少資金願意買入港幣。

一個月期 Hibor 減 Libor 之利差 圖片：Bloomberg

香港的經濟壓力不言可喻，如惠譽此前週一 (20 日) 就將香港的長期外幣債務評級自 AA 下調至 AA-，並估計香港實質 GDP 繼 2019 年下降 1.2% 後，今年降幅會進一步擴大到 5%。

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