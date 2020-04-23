研究機構：南韓半導體等32品項 連續5年奪全球市占第一

南韓最大商業組織「韓國貿易協會」(Korea International Trade Association，KITA) 公布最新報告。該國在 2018 年，共有 63 個出口品項在全球市占拿下第一。其中，半導體等 32 個品項更是連續 5 年蟬聯第一。

南韓 KITA 的國際貿易通商研究院，在週四 (24 日) 公布了最新的出口競爭力報告書。該國在 2018 年時，共有 63 個出口品項在全球市占拿下第一；其中的半導體、精密化學原料，以及壓延鋼板等 32 個品項，更從 2014 年開始就連續 5 年在全球維持第一。

研究機構：南韓半導體等 32 品項 連續 5 年奪全球市占第一 (圖片：AFP)

以全球市占第一的品項數量來看，南韓 (63 品項) 在國際間排名第 13，較前一年減少 12 個品項。另外在南韓整體出口額當中，這些全球市占第一的品項比重達 23.7%，年減 0.3%。數量最多的是化學製品的 27 品項，還有鋼鐵、非鐵金屬的 12 品項。

南韓在全球市占拿下第一的出口品項當中，中國在 13 個品項上緊追在後。其他如美國也有 8 個品項，德國及日本也各有 7 個品項正迎頭追趕。在這 35 個品項當中，有 10 個品項與第二名的差距不到 5%。

此外，南韓另有 35 個出口品項，於全球市占排在第 2-10 名。在強化競爭力後，也有奪下第一的機會。

中國在該項排行拿下 2018 年的全球第一，共有 1735 個品項的出口市占在全球奪冠，較前一年增加 38 個品項，也是連續 3 年蟬聯冠軍。第二到第五名為德國 (685 品項)、美國 (511 品項)、義大利 (215 品項)，以及日本 (162 品項)；這四個國家全球市占第一的品項，皆較前一年出現減少。

KITA 國際貿易通商研究院的研究員表示，過去先進國家強項的化學製品、工具機以及輸送機械等方面，中國也都逐漸的展露頭角。南韓面對激烈競爭，有必要強化產品競爭力，還有出口對象也須更多樣化。