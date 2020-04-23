防疫新科技 日本晶片商推AI臉部辨識系統檢測發燒

先前為遏制疫情的擴散，各國祭出封鎖措施，如今各國也準備在疫情有所舒緩的情況下重新開放，如何在開放後持續管控疫情也成了一項重要的議題。據報導，日本半導體製造商哉英電子 (THine Electronic) 便開發了一種臉部辨識系統，可以在一英呎以內的距離進行體溫檢測與紀錄，即便戴著口罩也可以進行辨識。

日本為期一個月的緊急狀態預計將於 5 月 6 日結束。哉英電子所開發的 AI 臉部辨識系統已經安裝在辦公大樓、醫院、購物中心和其他大型公眾聚會的場所的入口處，以協助疫情的監管。該系統的售價不到 300,000 日元 (2,784 美元)，將於 5 月底開始廣泛銷售。

該系統可以辨識距離約 30 公分，或一英呎內的人員，並且取得的體溫誤差值在 0.3 攝氏的範圍內。如果安裝在入口門上，則門禁系統也可以在檢測到發燒的情況下禁止個人進入。

哉英電子推 AI 臉部辨識系統檢測發燒 (圖片：asia.nikkei)

該系統一次最多可以儲存 50,000 份臉部辨識。不過，有關辨識系統軟體可能引起的隱私問題也被廣為提出。報導指出，有近 300 名專家警告表示，某修政府選擇利用新冠肺炎疫情防範相關的軟體作為大規模監視的手段。

THine 並針對數據所有權以及數據將儲存多長時間的問題進行回答，不過該應用程式的開發人員表示，相關數據將在一段時間後進行刪除。