勞工苦哈哈 Ifo：半數德國企業縮短工時

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對企業營收帶來衝擊，據德國智庫 Ifo 經濟研究所在週四 (23 日) 公佈的一項調查顯示，有一半的德國企業正在利用政府的短期工作補貼政策，進行裁員以削減企業成本。

短期工作補貼政策是德國對企業援助的一種形式，允許雇主在經濟不景氣期間，將僱員的工時縮短，而被縮減工時的員工可以向政府申請補助，以保障工資。目前這樣的模式已被包括德國汽車業在內的工業廣泛使用。

Ifo 表示，大約有 18% 的受訪公司表示，計畫裁員或是不繼續延長臨時合約。接受調查的企業表示，他們預期為遏止疫情持續擴散的生活限制與封鎖將會持續約四個月的時間。

德國政府正在為經濟啟動了前所未有的救助方案，在週四，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的保守派及執政聯盟夥伴社會民主黨 (SPD) 批准了一項額外的約 100 億歐元的刺激計劃，其中包括為短期員工提供更多的資金。

Ifo 也表示，德國大約有 15% 的企業因受到疫情衝擊而不得不停止生產。

在疫情爆發之前，德國已經連續 11 年保持經濟成長，然而疫情的大流行迫使這個歐洲最大的經濟陷入衰退，Ifo 研究所表示，今年德國經濟恐最多衰退 20%。