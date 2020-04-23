〈百貨戰母親節大檔〉精品備貨量增 三大百貨業搶高端客源

今年以來新冠肺炎疫情嚴重衝擊實體百貨和零售業，不過，多家百貨業者均表示，精品業種較不受明顯影響，微風指出，精品銷售年增超過 40%，以精品包款和服飾最受顧客青睞，而遠東 SOGO 復興館更將於 5 月開出 GUCCI 超過百坪的大店，台北 101 則是在母親節檔期積極導入全球限量收藏級珠寶，台灣的高端消費力仍不容小覷。

SOGO 台北店說明，今年以來精品受疫情影響程度小，尤其許多國家封城導致經濟活動停擺，反而使台灣精品貨源充足，上半年無缺貨狀況，「歐美和日本進口產品幾乎不受影響」。

其中，復興館開新品牌時程維持既定計畫，5 月 1 日將開出 GUCCI 超過百坪的大店，屆時將是復興館營運 14 年以來精品陣容最齊全。

台北 101 則表示，由於國內疫情相較其他國家平穩，加上 101 實施高規格防疫措施，受到國際各大精品肯定，今年母親節由總部空運多款全球限量、甚至全球唯一的收藏級珠寶珍品前來台北 101 展出，總價值高達 65 億元，顯示仍高度看好台灣的頂端客消費力。

微風則指出，館內精品因應新品上市和母親節檔期到來，貨量也增加近 30%，國內消費者在無法出國的狀態下，精品消費力轉到國內，推升今年精品銷售年增超過 40%。

微風也提到比較特別的現象是，近期各精品品牌紛紛跳脫出以往展售框架，以 Pop Up Store(快閃店) 方式，將季節限量特殊商品或結合新科技專屬 VIP 服務趁勢推出，如微風信義期間限定概念店 Gucci Eyewear，而微風精品旗下複合式童裝品牌「babyMADISON」支線 TEE by babyMADISON Pop-up Store 則進駐微風南山。