央行拚中小企業紓困 調降融通利率 基層金融機構獲承作資格

為進一步提振銀行辦理中小企業專案貸款意願，台灣央行今 (23) 日宣布調整相關措施，將銀行向央行申請融通適用利率由 0.25% 降至 0.1%，且 5 月 4 日起將基層金融機構納入小規模營業人簡易申貸方案的辦理機構，期藉此擴大專案貸款成效，而央行也將視疫情需要調整融通額度，由目前 2000 億元提高為 4000 億元，「 會隨時滾動檢討」。

央行說明，目前紓困案已承作約 2000 件，信保核保總融通金額已達到 35 億元，成效算是不錯，此次調整，可降低銀行的資金成本，有助進一步提高其承作意願。

央行將於 4 月 27 日起調降銀行向央行申請融通的適用利率，由原 0.25% 降為 0.1%，而金融機構對中小企業的專案貸款利率則維持不變─三個方案中，A 案與 C 案貸款年利率不超過 1%，B 案不超過 1.5%。

另一方面，考量小規模營業人和基層金融機構關係密切，央行自 5 月 4 日起將基層金融機構納入小規模營業人簡易申貸方案辦理機構，包括農漁會信用部約 310 家、信用合作社 23 家。

其中，全國各農漁會信用部承辦本專案貸款須由全國農業金庫彙整後，向央行申請專案融通，而全國各信用合作社承辦本專案貸款，則需由合作金庫商業銀行彙整後向央行申請。

央行進一步表示，此融通期限暫維持至明年 3 月 27 日，惟本行將考量政府紓困振興措施實施期間，並視借款人的貸款資金需求，於融通期限屆期前，檢討展延續辦。