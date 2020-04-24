〈台股盤中〉權值股疲軟上攻遇5日線壓力 防疫概念股續強撐盤

美股因瑞德西韋傳出臨床失敗，四大指數在平盤附近作收，亞股今 (24) 日跌多漲少，台股雖然以小漲開出，不過受到 5 日線壓力，電子三雄、台塑四寶等權值股拖累下，指數由紅翻黑，最低跌落至 10324.2 點，午盤跌幅收斂至平盤震盪，盤面仍以防疫概念族群表現續強，估成交量 1300 億元。

櫃買指數今日震盪走，最高至 131.5 點，漲幅逾 0.2%。其中，文化創意、光電及生技醫療漲勢最強勁，有逾 1% 漲幅；半導體、電機機械等表現相對弱勢。

蘋概三王表現同步疲軟，市場傳台積電將代工蘋果的 Mac 電腦晶片，早盤以小漲開出後，隨即翻黑，持續在盤下震盪，跌幅約 0.3%；股王大立光一度下探至 3680 元，隨後跌幅收斂至平盤震盪；鴻海同樣在平盤間震盪。

寶齡富錦、台康生技開發檢測 COVID-19 抗原快篩試劑，今日雙雙再拉出第 2 根漲停板，也帶動防疫概念股表現續強，包括盛弘、合一、康那香、恆大、毛寶、優盛、豪展等有逾半根停板，南六、強生、永日、國光生、泰博等也在盤上。

高速傳輸介面廠譜瑞 - KY 將斥資超過 11 億元，併購智原轉投資的 USB 控制 IC 廠美商睿思科技，譜瑞今日股價力守紅盤，漲幅約 2.5%；另外 IC 族群也相對抗跌，其中凱鈺漲停鎖死，展匯科、愛普、重鵬等也有 4% 漲幅。

法人表示，目前全球景氣不穩、美股財報展望下修、國際油價走跌等利空消息尚未間斷，台股處於月、季線間震盪整理，若美國疫情趨緩，台股才有機會挑戰上方季線壓力。