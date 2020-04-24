波音專案出爐？美財政部推170億美元救國防工業

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 近日 (24 日) 表示，針對國家安全有關企業將提供 170 億美元救助計畫，前提是提出申請須以一定比例股權來做抵押。

美財政部在周四 (台灣時間 24 日) 晚間發布申請聲明表示，針對 170 億美元國安救助計畫，申請者同時須以股權交換，梅努欽提到除了權證與股權交換外，可以斟酌接受優先票據 (senior debt) 等方法做代替，貸款條件與針對航空業的措施雷同。

梅努欽在接受採訪時表示，170 億美元計畫針對國防承包商、國防部的主要供應商以及其他包含機密資訊或設備的公司所規劃，以避免相關企業出現營運風險而影響國防安全。

其中，波音 (BA-US) 被市場認為是最可能參與計畫的企業，不過波音至今仍表示並不會接受政府的救助計畫，梅努欽表示，目前已經與波音公司的高層進行了多次對話，是否運用利用政府資金則未透露。

受疫情影響航空業需求下，知情人士周四 (24 日) 透露，波音原先預計將生產 14 架的新款波音 787(787 Dreamliner) 將砍至個位數，並在下周公布第一季財報時，將可能宣布裁員。

