新一代iPhone SE今日登台上市 128GB黑色最熱銷

蘋果 (AAPL-US) 新一代 iPhone SE 今 (24) 日在台上市，據電信三雄統計，以 iPhone SE 128GB 黑色機款最受歡迎，其次則為 128GB、白色的機款。

中華電 (2412-TW) 指出，上午 8 點網路門市開賣後，網站流量較平日成長近 3 倍；據內部統計，熱銷機型前 3 名分別為 128GB 黑、128GB 白及 64GB 黑，其中，容量以 128GB 銷售佔整體 7 成最搶手、顏色以黑色最受歡迎，約占 55%，其次為白色占 35%。

台灣大 (3045-TW) 表示，旗下電商平台 momo 與 myfone 購物，截至中午爲止，首波預購銷售數量已超過 8 成，其中，容量以 128G 最夯，約佔 7 成；顏色則是黑色最受青睞、佔 5 成，白色佔 3 成。

遠傳 (4904-TW) 統計，截至下午 4 點，有超過 5 成消費者選購容量 128G 機型，同樣以黑色、白色最受歡迎，分別各占 50% 及 30%；另外以搭配 999 元資費占比高達 7 成，顯示不降速上網吃到飽、網內互打免費的「雙飽」優惠仍受到消費者歡迎。此外，旗下電商 friDay 購物則在開賣 3 小時內，首批現貨 500 組全數完售，以 128GB 黑色款最受果粉歡迎。