〈觀察〉傳統百貨決戰線上 母親節檔期首度驗收成果

今年以來新冠肺炎疫情強勁衝擊內需，尤其餐飲、百貨業處「海嘯第一排」，3 月營業額衰退幅度分別創 20 年來最大、歷年同期最大，尤其連鎖大型百貨商場近年積極提高館內餐飲業種，更是雪上加霜，可觀察到農曆年後不少業者都在積極強化線上銷售，藉此搶搭疫情帶動的「無接觸商機」，而即將迎來上半年最大的銷售檔期母親節，也將是首次驗收百貨業線上銷售成果的時刻。

據經濟部統計，餐飲業 3 月營收 519 億元，年減 21%，等同蒸發了 153 億元，是統計 20 年來單月最大減幅，而百貨業也蒸發 53 億元，月營收僅剩下 193 億元，年減 21.6%，創歷年同期最大減幅，兩者 3 月營業額合計少掉超過 200 億元。

過去幾年，隨著電商快速發展不斷搶食零售大餅，導入新餐飲品牌是百貨業者導客源的特效藥，也使近年連鎖餐飲業插旗百貨商場已是主流，然而，這波疫情一口氣衝擊餐飲和百貨零售，可以確定的是，一向以租金和抽成為營收動能的連鎖百貨業，成這一波疫情最大的苦主之一。

反觀經濟部統計數據中，第一季網路銷售額達 811 億元，年增近 20%，即便電商處在傳統淡季，仍表現優異，反映「無接觸」的宅消費已是 2020 年新顯學，此現象，迫使百貨業必須快速搭上 Offline To Online 的電商發展浪頭。

百貨龍頭新光三越在近年強打 APP 和 SKM PAY 的基礎下，農曆年後僅耗時不到 2 周，將旗下電商平台 beauty STAGE 美麗台的品項擴大，專櫃保養品直接宅配到府，並擴增五大品類館，讓超市民生用品也可 24 小時不打烊下單。

新光三越表示，初夏購物節會員 APP 線上銷售業績見到 10 倍爆發性成長，而為了搶攻母親節消費商機，更整合萬件禮品、27 大品牌獨家優惠、以及首度推出的百家餐廳母親節豪華大餐外帶外送。

另一方面，在台北東區爆發收攤潮的同時，加上疫情強力來襲，過往來客一向是女性熟客的遠東 SOGO 百貨台北店，第一季來客量掉了近 30%，因此，將危機當成轉機，也走出與以往經營實體店主力客群迥異的路，同樣積極擴展電商版圖。

據了解，SOGO 自營電商平台 istore 雖已上線 2 年，4 月起才積極增加商品總類，目前架上品牌已與店內有高達 80% 的重疊度，帶動周業績從 4 月起有 200-400% 不等的高速成長。

遠東 SOGO 百貨董事長黃晴雯表示，要推動實體店加速走向體驗性零售，同時電商作為營運的第二支腳，整合線下到線上。

然而，百貨業者發展營運的第二隻腳，不僅要面對同業一樣擴展線上市場的壓力，還要面對既有大型網購平台等強大對手。

據富邦媒 (8044-TW) 統計旗下 momo 購物網近期推出的母親節化妝品預購會業績開紅盤，買氣年增 2 倍，新來客也較去年同期成長 2 倍；而網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物也樂觀看待，今年在家網購的買氣將會更加提升。

整體來看，百貨實體店可藉由線上銷售觸及更多消費者，除了在疫情期間填補流失業績，疫情過後也將成為另一大營收來源，百貨業發展電商已成新趨勢，而這次母親節檔期勢必將與網購業者強碰頭，而成果也有待驗收。