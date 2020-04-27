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本週操盤筆記：美科技股財報週、Fed 4月會議、美Q1 GDP

鉅亨網新聞中心
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
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本週操盤筆記：

1. 美股科技股財報週：

本週美股將進入重磅的財報深水區，有多檔重要科技股將公布財報，包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、FB (FB-US)、特斯拉 (TSLA-US)、高通 (QCOM-US)、恩智浦 (NXPI-US) 等都將公布財報。

而市場尤其關注蘋果財報動向，投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 即預期，蘋果上季財報恐怕表現不佳，主因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情已大大影響蘋果 iPhone 銷量，高盛已在上週最新研報中下修蘋果 2020 年 iPhone 銷量至 1.62 億支，年減 12%。

高盛也預測，iPhone 需求量第二季將年減 36%、上半年則年減 24%，高盛並下修蘋果目標價至每股 233 美元，評等亦降評至「賣出」。

另外，藥廠吉利德科學 (GILD-US) 也將於本週公布財報，市場聚焦，吉利德科學將可望於法說會上，一併公布「瑞德西韋」對新冠肺炎的臨床試驗數據報告。

2.Fed、ECB 4 月利率會議：

週四 (30 日) 聯準會 (Fed) 將召開 4 月利率會議，市場預期，Fed 將繼續維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並維持無限 QE 購債政策不變。

而值得注意的是，4 月利率會議 Fed 將不會釋出利率意向點陣圖 (Dot Plot)。

另外，歐洲央行 (ECB) 也將於週四 (30 日) 召開 4 月利率會議，市場亦預期 ECB 將繼續維持利率與 QE 規模不變，但 ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 可能將在記者會上釋出悲觀的歐洲經濟展望。

3. 美國公布第一季 GDP：

週三 (29 日) 美國將公布 Q1 實質 GDP 季增年率初值，市場預期，在新冠肺炎與各州實行封城的影響之下，美國 Q1 GDP 季增年率估將衰退至 -3.7%。

而有市場經濟學家認為，若美國 Q1 GDP 數據低於預期，那麼這就可能暗示新冠肺炎對美國經濟的打擊，可能將比想像中的還要嚴重，美國 Q2 GDP 季增年率有可能衰退至 -12.0%。

4.EIA 原油庫存：

由於肺炎疫情嚴重打擊油市需求，美國上週原油庫存已升抵 2017 年 5 月以來的最高水平，市場更預期，若 OPEC+ 與美國頁岩油商不願意進一步減產，那麼全球的儲油空間可能將在 5 月中旬就會達到完全飽和。

而若 OPEC+ 與美國頁岩油商不願意立即減產，那麼全球儲油槽的飽和狀況就無法獲得緩解，市場分析認為，在找不到儲油空間的壓力下，6 月 WTI 合約仍有再次出現「負油價」的可能。

 

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