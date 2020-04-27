白宮經濟顧問：美國失業率將接近大蕭條時期水準

白宮經濟顧問 Kevin Hassett 週日 (26 日) 警告，由新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所造成的美國經濟停滯，是一次歷史性的打擊，可能使美國本月的失業率達到 16% 甚至更高，接近 1930 年代大蕭條時期的水準，經濟數據「未來幾個月將很糟糕」。

Hassett 接受美國《ABC》節目訪問時說：「在大蕭條期間，我們整體損失了 870 萬個工作職位。現在，我們每 10 天就會減少這麼多，因此對經濟政策制定者而言，這是一次非同尋常的情況。」

Hassett 指出，美國第 2 季的成長會是負數，華爾街預期到達負 20-30%，這是因應疫情而做的經濟關閉是空前的，帶來有史以來最大的負面衝擊。

自 3 月中以來，美國已有約 2650 萬人初次申領失業補助，寫下歷史紀錄。美國國會預算辦公室預計，美國會在第 3 季達到 16% 的失業高峰。

美國總統川普之前引述他與蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 的談話，稱庫克預計在疫情過後，美國經濟將見到 V 型復甦。Hassett 指出，能否做到這點，取決於聯邦政府的回應行動。

Hassett 主張，政府需要更進一步經濟刺激措施，確保強勁反彈。

他表示，之前的立法行動，可以說是建立了一個橋樑，接下來需要確保繁榮的進一步計畫。在接下來 3-4 週，每個人都會齊心協力制定計畫，以提供最大的機會來實現 V 型復甦。

財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 週日則說，他預計經濟將在夏季反彈。他認為，隨著 5 月和 6 月開始重新開放經濟，在 7、8、9 月就會見到真正反彈。