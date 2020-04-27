聞泰募資計劃引進高功率MOSFET產線

中國手機 ODM 兩大龍頭之一的聞泰科技於周日 (26 日) 晚間公告，將計劃募資最高不超過人民幣 58 億元，用於安世中國先進封測平台及工藝升級項目、雲矽智谷 4G/5G 半導體通信模組封測和終端研發，及補充公司流動現金與償還債務。

業內指出聞泰這次募資案意味著開始擴大對安世的投資，安世先進的封測技術和高功率 MOSFET 產品即將被引入中國，這對聞泰科技的業績成長和中國半導體產業整體水準的提升都有重要意義。

而聞泰在收購荷蘭半導體安世後，提升聞泰在半導體封測產能與生產的效率。聞泰指出，這次募資主要會用在安世中國導入高功率 MOSFET 的 LFPAK 先進封裝產線、原標準半導體零組件產品增產、半導體封測智慧工廠自動化及基礎設施建設等三大領域。

此外，聞泰是高通及微軟 5G 技術唯一的 ODM 廠商，2019 年 4 月，聞泰推出第一款基於高通 SD X55 平台的 5G 通訊解決方案。

聞泰指出，安世為全球領先的標準化半導體零件 IDM 企業，為全球規模最大的小訊號半導體組件封裝基地。隨著 5G 通信產業加速，各類智慧終端產品不斷湧現，對半導體標準化的組件需求將進一步擴大，而安世中國積極佈局封測產能，為潛在的客戶需求進行超前部署。

