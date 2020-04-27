疫情衝擊 4月CCI創逾7年新低 投資股票信心挫至7年半低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 4 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 73.39 點，較上月下滑 5.12 點，創 2013 年 2 月以來新低，調查的六項指標全數下滑，又以投資股票信心下滑最多，並創 2012 年 8 月以來低點。

台經中心指出，此次下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為 44.10 點，續減 9.6 點，不僅連 3 跌，更是 7 年半新低。

其次分別為「未來半年購買耐久性財貨時機」97.55 點，月減 6.9 點，終結連 7 個月偏樂觀，創 8 個月來低點；「未來半年國內物價水準」41.95 點，月減 4.8 點，也創 2010 年 2 月以來新低。

「未來半年國內就業機會」，調查結果為 81.8 點，月減 3.45 點，是 5 個月來低點；「未來半年家庭經濟狀況」為 88.55 點，月減 3.4 點，為 6 個月來低點；而下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，來到 86.40 點，月減 2.55 點，今年以來呈現緩下滑態勢，並創 7 個月新低。

從絕對水準來看，六項指標全部偏向皆悲觀指標。

另外，健康指標上，「目前健康狀況」調查結果為 97.4 點，月減 5.2 點，顯示民眾對自己健康轉呈現悲觀，至於「預期健康狀況」指標來到 90.7 點，較上月下降 2.7 點，反映新冠肺炎疫情的影響。