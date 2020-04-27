多空角力區間壓縮 提防不進則退！

台股上周在周 K 連 3 紅之後，周 K 呈現量縮壓回，上周五以 10347.36 點作收，短線上多空角力區間已經壓縮至 10400 點至 10300 點間。本周因五一連假，僅有 4 個交易日，但在五一連假前，則有摩台指結算與周選擇權結算撞期的重頭戲，多空勢必有所表態，需提防不進則退！關鍵點位仍為 10324、10359、10422 點。

美國總統川普簽署進 5000 億美元的刺激法案，激勵美股回神，台股如順勢開高，首要之務為站穩 10359 重要關鍵位置，進而突破 10400 點整數關卡，兩端哨站為 10388 與 10422 點，站穩 10422 點之後，短多取得控盤權，才有機會續往 10456 點與 10500 點挺進，而指數要衝關 10700 點附近的季線，10544 點、10602 點為重要中途站。但如 10359 點還是未能站穩，須提防不進則退! 如再棄守 10324 點，需提防回測 10300 點與 10275 點，10254、10200 點如棄守，將進入月線保衛戰，10200 點下方護城河為 10172 點，如棄守需提防 10130 點遭到摜破，10100 點最後防線為 10085 點，棄守則進入萬點關卡保衛戰。

4 月台股為內外資土洋大戰，外資始終未見像樣的「認錯」回補，國家隊與本土投信接棒力挺指數，並力抗外資賣壓，目前看來內資救援成功，多方仍稍占上風。不過進入 4 月最後一周，外資仍有摩台指結算的盤算，內資是否再連假前，帳面已有獲利的狀況下，轉而先行獲利落袋，使得盤面出現長假前調節賣壓，都是值得關注的焦點。

本周除了摩台指結算外，重量級個股的法說行情，也將牽動盤面走勢。包括聯發科、義隆電、世界、旺宏、穩懋、瑞昱、台達電等，都是電子族群的重要指標與人氣股。法人本周也將緊盯相關法說內容，配合進行部位調整。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)