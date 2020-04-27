現金大量流失面存亡危機 空巴警告大規模裁員行動

疫情使全球航空業陷入前所未有的危急時刻，空中巴士 (Airbus)(EADSY-US) 近期向員工表示，光削減產能並無法弭補急速流失的現金，公司正面臨生存危機，要員工做好大規模裁員準備。

空巴執行長 Guillaume Faury 於上週五 (24 日) 晚間的致員工信中寫道，由於客戶沒有能力下訂新飛機，空巴在調整交貨時程同時，重新評估航空業長期前景後，發現本月初才宣布的產能削減計劃恐怕無法反映最壞情況。

「我們正以空前速度流失現金，這可能威脅到公司生存，因此我們必須採取緊急行動來減少現金支出並恢復財務平衡。」Faury 說道。

空中巴士執行長 Guillaume Faury (圖：AFP)

儘管法國工廠約 3000 名員工上週一 (20 日) 起進行為期四週無薪假，Faury 警告可能需要採取進一步措施，並要公司上下約 13.5 萬名員工為大規模裁員可能做好準備。

一位消息人士說，這是空巴自疫情大流行以來第三度向員工發送信件，說明該公司正試圖向員工說明疫情為全球及產業帶來的嚴峻危機。

空巴曾在 4 月初表示，為了保護公司的資產負債表，將把旗下 A320 窄體噴射式客機的產量自 60 架下調至 40 架，同時還將把 A330 中長程廣體客機產量削減至僅剩 2 架，將 A350 客機產量削減至 6 架。

「短短幾週內，我們已損失大約三分之一的業務，老實說，這甚至不是我們可能面臨的最壞情況。」 Faury 表示該公司已獲得貸款，能夠讓公司有足夠時間適應當前情勢並調整規模。

Agency Partners 分析師 Sash Tusa 預計，空巴最終將不得不削減 30％產能，以適應未來兩到三年內飛機需求下滑的景況。

Melius Research 分析師 Carter Copeland 認為空巴和波音兩家飛機製造商可能在第一季燒掉高額現金，他預計空巴將損失 65 億歐元，波音則為 80 億美元。

空巴預計本週發布今年第一季財報。自今年 3 月全球各國因應疫情頒布旅遊禁令以來，航空公司幾乎完全停止交貨並面臨存亡危機。

空巴競爭對手波音 (BA-US) 也不例外，除了因先前空難禁止生產 737 Max 機型外，該公司上週六 (25 日) 放棄與巴西航空工業公司 (Embraer S.A) 的商用飛機業務收購交易，並遭後者指控因財務及商譽問題試圖逃避交易。