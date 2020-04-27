疫情推延資本支出 到2030年全球石油供應估減少逾6%

根據挪威能源諮詢公司雷斯塔德能源 (Rystad Energy) 最新的研究顯示，新冠肺炎疫情爆發導致石油需求銳減，引發能源企業推遲相關資本支出，導致到 2030 年，全球石油供應可能下跌 6% 以上。

近期以來，油價下跌導致產業資本和運營支出同步削減。自 2020 年初以來，石油基準西德克薩斯中質原油 (WTI) 和布蘭特原油的交易價格分別下跌 80% 和 60%，主因是短期原油供應過剩，且疫情拖累需求。

Rystad Energy 表示，由於石油和天然氣項目的最終投資決定 (FID) 階段延遲，預計將在 2025 年之前使全球兩種自然資源的供應量減少 5.6%，並且多數為頁岩油供應的減少，並以美國為主。到 2030 年，全球原油供應可能較油價暴跌前所預估的減少 6.3%。

像是埃克森美孚 (XOM-US)、荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 等大型國際石油公司也暫停了相關投資項目，大幅削減了美國頁岩氣的產量，並在宣告下游工廠停產以應對市場低迷。

該諮詢公司預估，有 1950 億美元的非頁岩油項目將會推遲，其中大多數是天然氣田或凝析油田的開發。從地理位置來看，降幅最多的會在中東地區。

分析師估計，除北美頁岩油業之外，今年可能只會有大約 10 至 15 個大型項目有機會進入 FID 階段。在油價暴跌以前，約有 50 個開採規模超過 5000 萬桶油量的項目，計劃將今年進入 FID 階段。