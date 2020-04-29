〈美股盤後〉美新冠確診破百萬 科技股重創 美股四大指數盡墨

週二 (28 日) 美國消費者信心 4 月份暴跌至 2014 年以來新低，美企陸續放棄撤銷財測，美國新冠確診逾百萬例等多項利空消息之下，臉書、Netflix 等科技股重創，美股四大指數同步收黑。

然而，美國各州重啟經濟的腳步加快，賭場運營商、郵輪股等新冠敏感股回升。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 300 萬例，死亡數突破 21.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 5.7 萬。

美國國立過敏與傳染病研究院 (NAID) 主任佛奇 (Anthony Fauci) 博士週二警告美國各州，切勿過早重啟經濟活動，稱這可能導致疫情反彈，重回到幾週前的嚴峻狀態。

週二 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 32.23 點，或 0.13%，收 24,101.55 點。

標普 500 指數下跌 15.09 點，或 0.52%，收 2,863.39 點。

那斯達克指數下跌 122.43 點，或 1.40%，收 8,607.73 點。

費城半導體指數下跌 11.83 點，或 0.69%，收 1,713.21 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊不支倒地。醫療保健領跌、其次通訊服務和資訊科技板塊；能源股領漲、再來是材料和工業板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎賣壓猛烈。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.61%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.62%；臉書 (FB-US) 下跌 2.45%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.01%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.44%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.15%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.68%；默克 (MRK-US) 下跌 3.33%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.34%；波音 (BA-US) 上漲 2.04%；高盛 (GS-US) 上漲 1.89%。

費半成份股盡數收黑。AMD (AMD-US) 下跌 1.73%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.21%；美光 (MU-US) 上漲 0.07%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.93%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.20%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.91%。

台股 ADR 僅中華電信收漲。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.76%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。

焦點個股與財報消息

有全球「景氣金絲雀」之稱的卡特彼勒 (Caterpillar) 週二公佈 2020 年第一季財報，Q1 營收和淨利分別大減 21%、42%，其股價週二震盪收漲 0.20% 至每股 115.46 美元。

美國多元化產品製造商 3M (MMM-US) 上漲 2.66% 至每股 157.61 美元。受惠於個人安全防護及清潔用品需求激增，3M 第一季營收增長 2.7%，達 80.8 億美元，但疫情不確定性背景下取消了全年財測。

經濟數據

美國 3 月商品貿易帳 (億美元) 報 -642，預估 -550，前值 - 559

美國 3 月零售庫存月增率報 0.9%，預估 0.5%，前值 - 0.3%

美國 3 月批發零售庫存月增率報 -1.0%，預估 -0.4%，前值 -0.7%

美國 2 月 S&P 大城房價指數月增率報 0.4%，預估 0.4%，前值 0.3%

美國 S&P 大城房價指數月增率 (圖：Investing.com)

華爾街分析

市場稱為「大空頭」的避險基金經理人巴斯 (Kyle Bass) 週二表示，他對市場四月份的反彈感到訝異，因為美國過去 10 年創造的 2300 萬個就業崗位，僅一個月就盡數摧毀。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 稱：「今天股市是資金流出科技股，流入對經濟敏感的價值型股票，這些股票價格跌幅最大，美國正在重新開放，經濟開始再次增長，這種感覺導致了這種輪動。

Tim Ghriskey 稱：「只要經濟不太開放，導致感染率上升，病毒似乎已經達到頂峰，而且可能還在下降，這給了消費者希望，經濟會再次復甦。」

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師 Sameer Samana 表示：「似乎類股輪動正在進行中，但問題是，這是一種持久的轉動，還是一種反趨勢變化。」