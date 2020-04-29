Fed會議登場預料利率不動 交易員聚焦四個問題

美國聯準會 (Fed) 過去六週透過降息 6 碼、啟動無上限量化寬鬆 (QE) 等釋放上兆美元資金救市，投資人雖然普遍不認為美國聯準會 (Fed) 會在 30 日例行會議上宣布更積極的措施，仍希望從這場會議中尋找關於景氣和政策動向的明確訊號。

《彭博》報導，除了官員對疫情造成的經濟損失最新評估之外，債市交易員希望以下四個問題能有更明確的訊息：有關利率和購債規模的前瞻指引、超額存款準備金率 (IOER) 辯論、商業票據，以及殖利率曲線控制政策。

前瞻指引

前瞻指引對資產收購計畫尤其重要。Fed 一開始購債規模為 5000 億美元公債和 20000 億美元抵押貸款，一週後改為無上限購債，高峰時一天收購公債目標為 750 億美元，而本週 Fed 平均每日收購 100 億美元。

目前 Fed 每日平均購債規模一週發布一次，策略師預料該是改為每月發布一次目標值的時候。美國銀行 (BofA) 和摩根士丹利認為可能是每月 1500 億美元，巴克萊預估每月 750 億美元。

Fed 資產負債表。(來源: Bloomberg)

關於超額存款準備金利率 (IOER) 的辯論

雖然明尼阿波利斯聯準銀行官員 Narayana Kocherlakota 採取負利率的說法可能不大可能從 Fed 獲得迴響，但鮑爾勢必會被問到負利率的問題。Fed 目前唯一可能作法是調降利率下限。

由於聯邦資金利率 (聯邦公開市場委員會目前設定的目標區間為 0-0.25%) 平均值過去一週以來曾兩度觸及 0.04%，策略師預測 Fed 可能會修改用來執行聯邦資金利率區間的利率。過去 Fed 也在實質聯邦資金利率降到只比利率下限高 5 個基點的時候這麼做過。

資產收購計畫和流動性措施正對聯邦資金利率施加下滑壓力，巴克萊策略師 Joseph Abate 說，Fed 可以藉由提高目前作為下限 (0%) 的附買回利率 (RRP)、和目前作為上限 (0.1%) 的超額存準率 (IOER) 來因應。

巴克萊和美銀策略師都預估兩者會提高 5 個基點，而美銀認為 IOER 甚至會提高 10 個基點。德意志銀行則抱持不同看法，認為提高 IOER 可能導致某些 Fed 信用機制的定價收緊，造成適得其反的效果。

商業票據

Fed 也可能提及信用機制，美銀和道明證券 (TD Securities) 的策略師認為 Fed 可能調降貨幣市場和商業票據的利率，鼓勵更多參與者投入並促使倫敦銀行同業拆款利率（Libor）進一步下滑。

但 NatWest 認為這種可能性不大，理由是三個月 Libor 這個月以來走在穩定下滑趨勢。

殖利率曲線

策略師也在討論 Fed 將在今年稍晚是否會採取控制殖利率曲線的政策。也就是將公債殖利率控制在一定水平，防止趙府釋放的上兆美元援助資金導致借貸成本失控。

日本銀行 (央行) 實行殖利率曲線控制已有數年的時間，澳洲央行則在 3 月正式把三年期利率維持在一個水準。

Vanguard 經理人 Gemma Wright-Casparius 預期，Fed 或許很快會在這方面鋪路，「6 月當我們開始聽到他們提供的最新經濟預測，就會看到流動性支持措施轉移為政策性支持措施，購債計畫可能再次發生變化。」

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