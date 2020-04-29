拚10萬日圓紓困金撒錢 日本國會黃金週照常開會審議

日本 2020 年度補正預算案，週三 (29 日) 在眾議院獲得一致通過。同 (29) 日下午將送交參議院的預算委員會審議，由於朝野雙方已在審議日期上取得共識，預估在 30 日就會正式通過。也可望在近期內，就能對全民發放 10 萬日圓的紓困金。

根據日本《NHK》報導，日本政府為因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，將實施規模逾 117 兆日圓的緊急經濟對策。在 2020 年度補正預算案的一般會計歲出部分，追加編列 25 兆 6914 億日圓。而其中也包含對全民發放 10 萬日圓現金的紓困方案。

補正預算案於 29 日上午，在日本眾議院的預算委員會上進行審議。當日本首相安倍晉三等人接受質詢後，該案在表決時也獲得全會的一致同意。

拚 10 萬日圓紓困金發放 日本國會黃金週照常開會審議 (圖片：AFP)

這回的補正預算案，是預定在 4 月 29、30 兩日，於日本眾議院的預算委員會上進行質詢後，在 30 日當天進行表決，再送交參議院表決正式通過。

日本國會的委員會與正式會期，通常在週六、週日，以及國定假日時休會。這次會選在黃金週連假期間 (4 月 29 日也是日本國定假日「昭和之日」) 來進行審議也實屬特例，也是自日本 311 大地震發生後的 2011 年 4 月底 5 月初以來，再度於假日開會。

另外在過去 1995 年的日本阪神大地震，以及 2001 年美國 911 恐攻事件發生時，日本國會也曾在假日進行補正預算案的審議或質詢等。