投審會通過 鴻海投資中國廠30億元建遊戲機、血糖機產線

經濟部投審會今 (29) 日核准 8 件重大投資案，總金額逾 148 億元，其中，鴻海 (2317-TW) 將間接轉增資中國子公司鴻富錦精密電子約新台幣 30 億元，主要從事遊戲機、血糖機等製造。

至於對中國投資，投審會指出，鴻海申請以第三地區投資事業英屬開曼群島 FOXCONN (FAR EAST) LIMITED 的自有資金 1 億美元 (約合台幣 30.2 億元)，經由多層次架構，間接轉增資大陸地區投資事業鴻富錦精密電子 (煙台) 有限公司，主要從事遊戲機、血糖機等製造，投資後持股比例 100%。

此外，上海商銀 (5876-TW) 申請匯出人民幣 6 億元 (約合台幣 25.2 億元)，在中國地區投資設立上海商銀無錫分行，從事經營銀行相關業務。

矽品則申請匯出 4500 萬美元 (約合台幣 13.6 億元)，經由多層次架構對外間接增資中國地區投資事業矽品蘇州廠，從事經營微型攝像模組及液晶顯示模組組裝及集成電路的封裝測試等業務，投資後持股比例 100%。

至於僑外投資的部分，日商昭和與大成 (1210-TW) 集團，去年底針對雞蛋、麵粉領域展開合資合作，因此，昭和分別以 4.2 億元投資中一食品，經營雞飼育業，投資後持股比例 35%，另以 3 億 1720 萬元投資國成麵粉，經營麵條、粉條類食品製造業，投資後持股比例 40%。

美商亞馬遜也將擴大在台服務能量，投審會核准 A100 ROW, INC. 以 1.65 億元增資台灣亞馬遜，經營資料處理、網站代管及相關服務業，投資後持股比例 100%。