〈美股早盤〉「瑞德西韋」臨床試驗傳佳音 道瓊早盤漲逾3百點、WTI飆漲25%

吉利德科學 (GILD-US) 於週三 (29 日) 表示，旗下的「瑞德西韋」新冠臨床試驗已達到正面的積極數據，目前「瑞德西韋」被市場認為是對新冠病毒 (COVID-19) 最具有潛在治癒可能的藥物之一，吉利德科學股價於早盤復牌後大漲 4.66%。

另外，Alphabet (GOOGL-US) 於週二 (28 日) 盤後公佈的財報優於市場預期，促使股價於週三 (29 日) 開盤上漲 9.03%，並拉動科技類股上揚。

此外，根據美國石油學會 (American Petroleum Institute API) 於週二 (28 日) 所公佈的數據，截至 4 月 24 日，美國原油庫存的當週增長量為 1000 萬桶，增長幅度低於分析師預估的 1060 萬桶，促使市場預期石油供需失衡的問題，將有望逐漸獲得疏緩，並刺激 WTI 期貨價格於週三 (28 日) 開盤大漲 25.20%。

儘管美國 Q1 GDP 表現不如預期，但受惠於新冠臨床試驗的正面數據、以及油價的上揚，美股於週三 (29 日) 開盤結束昨日的跌勢，道瓊指數上漲超過 300 點。

新冠肺炎疫情

儘管全球確診病例數仍在持續增加，且美國病例數也突破了 101 萬例，但部份國家皆已開始擬定經濟開放的計劃。法國國會已通過 5 月 11 日的解封計劃，將允許部份商店重新開業，並計劃在 6 月 2 日起，恢復餐館及咖啡店的正常營運。

另外，根據中國央視報導，從 4 月 30 日零時起，北京市「疫情防控應急響應」等級由一級降為二級。香港政府則是表示，自 4 月 11 日以來，單日新增的確診病例數皆維持在個位數，但仍決定持續加強對於入境人士的強制檢疫措施。

美國經濟數據

美國商務部於週三 (29 日) 公佈 Q1 實質 GDP 季增年率報 -4.8%，較市場預估的 -3.7% 還差，且創下自金融海嘯以來最大的跌幅，顯示肺炎疫情對於美國經濟造成相當嚴重的衝擊。

截至台北時間週三 (29 日)22 時許：

道瓊指數上漲 377.41 點或 1.57%，暫報 24478.96 點

那斯達克上漲 184.20 點或 2.14%，暫報 8791.93 點

標普 500 上漲 53.71 點或 1.88%，暫報 2917.10 點

費半上漲 37.10 點或 2.13%，暫報 1748.25 點

台積電 ADR 上漲 1.76% 至每股 53.68 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.603%

紐約輕原油上漲 25.20% 至每桶 15.45 美元

布蘭特原油上漲 7.52% 至每桶 24.45 美元

黃金下跌 0.48% 至每盎司 1713.90 美元

美元指數下跌 0.26% 至 99.672 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

通用電氣 (GE-US)

通用電氣早盤下跌 0.74%，達 6.75 美元。

通用電氣於週三 (29 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，受到肺炎疫情的衝擊，該公司於 Q1 營收下滑了 8%，報 205.24 億美元，每股盈餘則為 0.05 美元，低於華爾街的預估值 0.08 美元。

由於疫情導致航空旅遊需求萎縮，通用電氣航空部門的營收，於 Q1 驟減 13% 至 68.92 億美元，獲利亦大幅衰退 39%，報 10.05 億美元，此外，訂單數亦下滑了 14%。相反的，醫療保健部門營收卻增長了 7%，達 52.92 億美元。

此外，為了疏緩疫情的損害，通用電氣亦計劃削減超過 20 億美元的成本，以增加公司的帳上現金。

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 4.80%，達 137.13 美元。

波音於週三 (29 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，Q1 營收大減 26%、淨虧損 6.4 億美元，在飛機需求受疫情衝擊及 737 Max 停飛效應影響之下，波音 Q1 總計燒掉 43 億美元現金，同時宣佈接下來將大幅裁員至少 10%。

Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 169 億美元，年減 26%，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 173 億美元

營運虧損報 13.53 億美元，去年同期營運獲利為 23.50 億美元

淨損報 6.41 億美元，去年同期淨利為 21.49 億美元

每股淨損報 1.11 美元，去年同期每股淨利 (EPS) 為 3.75 美元，高於 Refinitiv 分析師平均預期的每股淨損 1.61 美元

營運現金流報 - 43.02 億美元，去年同期為 27.88 億美元

Alphabet (GOOGL-US)

Alphabet 早盤上漲 9.03%，達 1343.67 美元。

谷歌母公司 Alphabet 週二 (28 日) 美股盤後公佈第一季財報，並謹慎樂觀表示 3 月廣告營收深度下降的情形已開始緩和，廣告營收總額自去年同期的 305.9 億美元上升至 337.6 億美元。但由於肺炎疫情所造成的不確定性，Alphabet 不提供對於 Q2 的財務預測。

Q1 財報關鍵數據

營收：411.6 億美元 vs. 402.9 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

調整後 EPS(不含一次性項目) ： 9.87 美元 vs. 10.33 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

流量獲取成本 (TAC)： 74.5 億美元 vs. 75.1 億美元 (根據 FactSet)

雲端營收：27.8 億美元

YouTube 廣告營收：年增 33% 至 40.4 億美元

今日關鍵經濟數據：

美國 Q1 核心 PCE 物價指數季增年率報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.3%

美國 Q1 實質 GDP 季增年率初值報 -4.8%，預估 -3.7%，前值 2.1%

美國 Q1 消費者支出季增年率初值報 -7.6%，預估 -1.3%，前值 1.8%

美國 GDP 增長率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

美國聯準會將於週三 (29 日) 召開利率會議，大摩策略師 Jim Caron 表示，預估要到 2023 年，肺炎疫情才能夠完全結束，而在此之前 Fed 將不會調升利率至 0% 以上。此外，市場預估經濟將於 Q3 逐漸復甦，但仍有相當大的變數。

高盛分析師 David Kostin 表示，經濟復甦的狀況仍具不確定性，而對於投資人而言，市場上「贏家」及「輸家」的定義，將取決於企業重新開業的能力、以及消費需求恢復正常化的速度。Kostin 建議投資週期性產業類股，因這類型的公司將可受惠於經濟的初步開放，另外，他也呼籲避免對於小型企業的曝險。