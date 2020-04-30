受斷鏈影響 TOYOTA再延北美復工日期

日本汽車業龍頭的豐田汽車 (7203-JP) 在 29 日宣布，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響而處於停工狀態的北美工廠，復工日期將延後至 5 月 11 日。

豐田在日前才剛決定在 5 月 4 日復工，但由於汽車零組件的供應，很可能無法趕上原定的復工日期，才會又向後順延一週。

在肺炎疫情影響下，豐田的北美工廠自今年 3 月下旬開始，就全面進入停工狀態。這段期間由於新車需求下滑，在先前也 3 度延後了復工日期。但考量對經銷商及零件製造商所造成的影響等，才毅然決定復工。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

這是豐田汽車第 4 度延後北美工廠的復工日期。由於美國各州在防疫上的作法不同，在外出禁令等規定方面也各有差異。為了讓各家零組件供應商的腳步調整一致，也因而又須多花一週時間。

另外在復工後的工廠稼動率也會下調 5 成左右，會等零組件大約在 6 月供應正常後，才會將稼動率拉回原有水準。

而除了豐田之外，日系車廠本田 (7267-JP) 坐落在北美的汽車工廠，也同樣預定在 5 月 11 日復工。

根據美國媒體報導，德國福斯汽車也考慮延後復工日期，福斯原本預定在 5 月 3 日重啟生產。另外 GM 等美國汽車大廠，雖然都以 5 月 18 日復工為目標，正與美國聯合汽車工會 (UAW) 展開協商，然而截至目前都沒有達成共識。