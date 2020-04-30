〈房產〉疫情趨緩 房市520檔期北台總推案量逾2300億元 年增6%

據市調機構統計，今年年北台灣房市 520 檔新建案推案預估量約為 2371.49 億元，較 2019 年同期略增 100 餘億元，年增幅約 6%。推案集中在新北市，並以重劃區為建商大力推新建案重點，最大個案為淡水「海上皇宮」，案量 140 億元。

住展研發長何世昌指出，今年房市 520 檔推案量能恢復正成長，原因在 329 檔期推案量挹注，全台疫情趨趨也是推升關鍵。

據統計，北台灣各縣市中，以新北市推案預估量最大，衝破 1000 億元大關。新北市 520 檔推案依然集中在重劃區，尤以板橋江翠北側、新店央北、三重仁義與二重疏洪道、新莊副都心、淡海新市鎮等重劃區，都有多個新建案推出。

新北市 520 檔單一案量最大的是淡海新市鎮的「海上皇宮」，案量達 140 億元。其次是江翠北側重劃區立信、甲山林合作的「帝景」系列案，案量約 110 億元。若以區域來看，推案量較多的則是板橋、新店、新莊、淡水等地，4 地區推案量都達 150 億元以上。

台北市 520 檔推案量接近 600 億元，其中約有 150 億元案量來自於延推案挹注。北市 520 檔以蛋白區推案比較踴躍，與 329 檔集中在蛋黃區的狀況恰好相反，又以大同、士林、文山等地的建案數較多、推案量也較大。

北市蛋白區預計在 520 檔開賣的建案，因區段條件不錯，所以業者在定價策略上非常勇猛，完全不受疫情擊衝擊、更未因近期北市房市人氣低迷影響信心，據悉有多個建案將締造該路段新天價紀錄。至於消費者是否會買單，恐將是另一個挑戰。

桃園市在今年房市 520 檔期約有 435 億元案量推出，主要集中在桃園、龜山等區；桃園的部份，以中路、小檜溪量體較多，而小檜溪新推案量能更超越經國特區，成為建商新寵兒；龜山則仍以 A7 為主角，產品則以首購房型為大宗。桃園單一量體最大的建案「禾悅花園」，推案量達 105 億元。

大新竹地區 520 檔推案以新竹東區、竹縣竹北等地案量較多，而且產品多為中、大坪數房型，30 坪以下的小宅供給量相對稀少。至於宜蘭、基隆等地，則分別約有 33.8、20.4 億元左右案量。

何世昌指出，因有些建商預期氣溫升高後疫情可能趨緩，推案意願因此有升溫跡象。然而，520 檔新釋出的建案開價普遍偏高、且中間坪數產品供給量明顯擴增，整體並不利於口袋較淺的首購族群。