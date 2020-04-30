首艘台灣自製離岸豐電大型浮吊船正式建造 2年後完工投入水下工程

台船 (2208-TW) 與比利時商 DEME Offshore 合資成立的台船環海風電工程與台船簽署先期造船工作合約 (Early Work Agreement) ，第一艘台灣自製的離岸風電大型浮吊船今 (30) 日正式進入建造階段，預計 2022 年底完工，2023 年可投入台灣離岸風場水下基礎安裝工程。

台船環海將此浮吊船命名為「Green Jade」，為多功能、高性能和高裝載能量的主力風電工作船。

台船環海董事長曾國正強調，台船環海已獲開發商肯定，不僅承攬彰芳西島風機和中能風場水下基礎安裝重要工作，更可執行一般承攬商無法執行的大規模海龍 BOP 統包工程。

台船環海是台灣第一家可承攬離岸風電大型統包工程 (EPCI) 業者，台船和 DEME Offshore 今日共同決議投資大型浮吊船造船計畫，並簽訂先期造船工作合約，展開船舶建造前期最重要的設計和物料採購作業。

台船環海去年 10 月與「海龍離岸風電計畫」簽署台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約，11 月再陸續簽訂「中能離岸風場 300MW」水下基礎運輸與安裝工程合約、風機運輸與安裝優先承攬商協議，象徵台船環海與海龍、中能風場團隊共同為推動台灣離岸風電在地化產業，邁向一個重要里程碑。