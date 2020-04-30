【財經M平方】一張圖解讀全球疫情、解封進程與經濟狀況！

看著 2 月畫的疫情三階段圖，按照劇本行情以飛快的速度下跌，在三大落底訊號逐步反應下，呈現反彈。

以下是對三大落底訊號的更新：

1. 政策的推出

各國政府在 3 月確認疫情後，終於用盡招數的推出貨幣政策，尤其美國與歐洲無限制 QE、放寬購買或擔保評級至垃圾債、聯準會甚至為了解決流動性造成的美元攀升問題，直接推出 FIMA，使美債貨幣化（美債持有人，可直接用美債向聯準會換美元）。M 平方最在意的財政政策也確認通過，川普 $2.2 兆 CARES Act 中包含現金支票、透過聯準會加大 10 倍貨幣乘數至 $4.5 兆貸款、企業貸款免繳（forgiveness） $3,770 億等，眾多政策就傳達一個點：「出事了，政府會救」。

2. 疫情的走向

現階段的疫情仍然撲逤迷離，部分國家在休克式療法下穩住疫情，如中國、澳洲、韓國。多數國家仍在高峰期或剛過高峰，如美國和歐洲，其餘如俄羅斯、印度、巴西等則仍在惡化。所幸 MM 肺炎信心指數 在 4 / 6 時止跌回穩。

3. 基本面數據

在描述落底訊號時，M 平方就一再強調，基本面數據本次為落後指標。但它非常重要，因為可以拿來測利空！而隨著本月陸續大量不佳的數字出爐，美國非農就業 -70.1 萬人、美國零售銷售 -6.2%、歐洲 NMI 史上最低、中國 Q1 GDP -6.8%，股市未再明顯下挫，顯示先前的行情多數已反映了最差的狀況。

趨勢是緩慢成型的，並非在某個時間點就突然改變，勝率也是、投資也是、部位也是。

行情反彈至今，也多數反應了疫情最差已過與政府意識到的嚴重性了。在大家正開始認為經濟數據不重要時，M 平方必須提醒各位，落底訊號已經抓到，現在一切都要回到基本面的長趨勢是否真的能夠復甦，以及復甦的進展是否符合預期！此時的疫情、解禁動作與搭配的經濟數據就成為趨勢關注重點。M 平方將本次疫情受衝擊的國家落點繪製如下，並透過當初最嚴重的且運用休克式療法的中國，來觀察歐美在疫情影響下是否也有機會出現類似狀況。

了解疫情與解封是市場目前的關注重點。透過這張全覽圖，我們可以按圖索驥，並且觀察各大經濟體的疫情進程。市場正密切期待解封的開始，投資人接下來在投資不同國家和商品時，個別需要關注的圖表和重點何在？更多完整內容，都在財經 M 平方網站上！

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